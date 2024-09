Podle nejčerstvějších zpráv českého hydrometeorologického ústavu řeka Labe bude v Ústí nad Labem kulminovat v úterý. Pokud nenastane výrazná změna, hladina vody nakonec nepřekročí sedmimetrovou hranici. Tisícům lidí tak alespoň v současnosti spadl kámen ze srdce, s největší pravděpodobností totiž nebudou čelit katastrofickým průběhům známých hlavně z let 2002 a 2013.

„Asi si můžeme definitivně oddychnout, bude to nakonec v klidu. Bydlíme ve Svádově na dohled od zatopené cyklostezky, pamatujeme povodně z minulých let, které nám málem vzaly celý dům, ale letos nás to evidentně mine. Zaplaťpánbůh, byli jsme hodně nervózní,“ oddychl si v pondělí dopoledne jeden ze svádovských starousedlíků, který po boku jiných zvědavců sledoval část zatopené cyklostezky. Ta je pod vodou nejen ve Svádově, ale i ve Velkém Březně, kde Labe atakuje i část místního fotbalového hřiště. Zatopené nemovitosti se ovšem vískám na Ústecku zřejmě vyhnou obloukem.

V Malém Březně došlo k zatopení velké části cyklostezky. Kde to šlo, tam lidé vyrazili na obhlídku. Z místního kiosku u cyklostezky pro jistotu už o víkendu majitelé přesunuli stoly a lavičky o kus nahoru, i přes zavřený kiosek se zde lidé scházeli a s pivem v ruce debatovali o celkové situaci v obci. „Zhruba takhle to bylo na začátku letošního roku. Naštěstí nic velkého. Uklidí se cyklostezka a pojedeme zase dál. Nechci už zažít velkou vodu, která zatopila i domy nad silnicí,“ řekl obyvatel Malého Března a ukazoval na domy v dáli, které hlavně v roce 2002 ležely pod vodou.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Velká voda na Ústecku. Podívejte se, jak to v pondělí dopoledne vypadalo ve Svádově, ve Velkém Březně a v Malém Březně.

Ústecký deník sleduje situaci také v Povrlech a v Dolních Zálezlech. Povrly momentálně nečelí jakémukoliv zaplavení obydlených objektů, Ústeckému deníku to potvrdil starosta obce Dalibor Pavlát. „U Labe máme vše zapytlováno a pokud řeka nepřekročí sedm metrů, nečekají nás výraznější komplikace,“ ubezpečil Pavlát s tím, že čeká na definitivní vyjádření krizového štábu.

Totožný scénář zatím platí i pro Dolní Zálezly, kde se voda k pondělnímu poledni držela ve svém korytě. I zde byli lidé mající nemovitost v těsném sousedství řeky v obavách, z minulosti totiž vědí, co řeka umí udělat za spoušť. Starostové a starostky jednotlivých vísek zároveň stále doporučují nechodit do lesů a vyhnout se blízkosti stromů, protože hrozí jejich pád či ulomení i větších větví.

Čelní představitelé polabských obcí z okresu se v neděli účastnili jednání s ústeckými radními. „Okolní obce neměly zásadní požadavky na pomoc od města, snad jen kromě pytlů,“ objasnil primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

