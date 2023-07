Mimo jiné je též autorkou projektu, na jehož konci město získalo čtyři krizové byty. Nyní to vypadá, že od září již nebude svou funkci vykonávat, dokonce ani pracovat ve svém oboru, a to kvůli organizační změně. Ústecký magistrát totiž po vzoru Ústeckého kraje vytvořil jeden odbor sociální péče a převedl pod něj jak OSPOD, tak Odbor sociální práce. Odůvodnil to snahou o zefektivnění práce. Zároveň kromě jiného zrušil funkci vedoucí OSPOD, tedy funkci, jíž Ivana Šťastná vykonávala. V oboru pracuje 31 let a pro město každoročně získávala milionové dotace. Jako náhradní pozici dostala nabídku pracovat jako řadový spisový pracovník v osmé platové třídě. Přičemž vyhlásil výběrové řízení na pozici vedoucího nově založeného odboru. Vzhledem k tomu, že informaci o tom obdržela po dovolené, to vidí jako pokus náměstka primátora Tomáše Vlacha se jí zbavit.

V minulosti si totiž v některých pracovních záležitostech podle jejího názoru silně nerozuměli. Sám Vlach se proti tomu ohradil s tím, že personální záležitosti řeší výhradně tajemník magistrátu Miloš Studenovský, jelikož politici do toho nemají co zasahovat. Spor podle Šťastné začal už před několika měsíci a vygradoval letos v dubnu požadavkem vyslat dvě úřednice OSPOD na kontrolu záškoláctví, kterou město iniciovalo na poradě s policií. Šťastná to považovala za kontraproduktivní, jelikož by to narušilo sociální práci, kterou s rodinami a dětmi tito pracovníci vykonávají. Vedoucí OSPOD Ivana Šťastná.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

„OSPOD není represivní složka, snažíme se dlouhodobě o navázání vazeb v komunitách, chceme navázat vzájemnou důvěru a motivaci rodin ke spolupráci a tahle kontrola absolutně nezapadla do konceptu práce OSPOD. Mohla by naopak vztahy mezi rodinami a úřednicemi vážně narušit a zmařit několikaměsíční práci,“ pokračovala.Organizační změnu označila za účelovou snahu se jí zbavit, jelikož k projednání ji dostali radní 12. června takzvaně na stůl.

„To je jakoby v utajeném režimu. Poté jsem po svém návratu z dovolené o týden později dostala od tajemníka magistrátu nabídku na práci mimo svůj obor v nižší platové třídě. To jsem odmítla. Mohu se domnívat, a vše tomu nasvědčuje, že to bylo účelově vytvořené s cílem se mne zbavit a dostat se svým vlivem i na státní správu,“ řekla na adresu náměstka Vlacha.

Zároveň poukázala, že magistrát prováděl organizační změnu ve své struktuře už před dvěma lety, kdy vytvořil z odboru sociálních věcí jednak odbor sociálně právní ochrany dětí a jednak odbor sociálních služeb.Tajemník Studenovský je v podstatě ředitelem, tedy nejvýše postaveným úředníkem na ústeckém magistrátu. Podle jeho slov za organizační změnou není žádné spiknutí. Prý se jen nakonec ukázalo, že od vytvoření dvou těchto odborů to nefunguje tak, jak si od toho slibovali. „Potřebujeme, aby byly pružnější. Už jen zavolat jednoho vedoucího, místo dvou, je jednodušší. Já si ale nemyslím, že by jako vedoucí OSPOD dělala svou práci špatně. Ani mne netěší, když musím rozdávat výpovědi. Já samozřejmě nevím, v čem si s náměstkem Vlachem nesedli, myslím, že to bude v tom, že oba mají o práci a fungování OSPOD jiné představy,“ myslí si. Sám náměstek Tomáš Vlach odmítl, že by se chtěl vedoucí Šťastné zbavit.

„Proti tomu se ohrazuji, že by to byla osobní záležitost. Organizační změny jsou v pravomoci tajemníka. Je to standardní organizační změna, kterou podpořila rada města. Nevím, z čeho usuzuje, že to má být spiknutí proti ní. Vycházeli jsme z kraje, kde jsou sociální agendy spojené v jeden odbor a funguje to léta letoucí. Nikdy o tom se mnou ani nemluvila. Velmi mne to překvapuje, považuji ji za jednu z nejzkušenějších úřednic. Udělala hodně práce. Krizové byty byly její nápad, na její popud to město dotáhlo do konce. Osobně s ní nemám žádný konflikt, informovali jsme se o věcech, které bylo třeba řešit. Naše vztahy byly vždy korektní, navíc se může normálně přihlásit do výběrového řízení,“ bránil se.Vyloučené lokality má na starosti radní Milan Mohr. „My jsme se při hlasování o organizační změně zdrželi, protože jsme ve vedení příliš krátkou dobu a ještě jsme do všeho nepronikli. Nemohu ani nijak komentovat vztahy mezi úředníky a vedením, nepřísluší mi to,“ dodal.

Spory o pracovní místo a ušlé mzdy, či osobní ohodnocení řešily v minulosti soudy opakovaně. Na Ústecku asi mediálně nejznámější případ je ten, který se týká nezákonně propuštěné Venuše Kindlové. Bývalá pracovnice ústeckého krajského úřadu dostala vytýkací dopisy, že například při rozhovoru obrací oči v sloup, odmítla se zavázanýma očima stavět věž z kelímků při víkendovém tmelení kolektivu a použila nezdvořilý tón, když plnila úkol, který jí nepříslušel. Když odmítla odejít sama, tak přišla o osobní ohodnocení. Nakonec dostala stejně „padáka“. Kindlová tehdy podala dvě žaloby. Jedna se týkala zpětného vyplacení osobního ohodnocení a druhá neplatnosti výpovědi. V obou případech jí soudy daly zapravdu.

