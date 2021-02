Stížnosti místních nebraly konce, a to už dlouhá léta. Proto nakonec město vydalo nařízení o vymezení dalších ulic k placenému stání. Počítá se zřízením takzvaných modrých a fialových zón se zpoplatněným parkováním. Jinými slovy, bude zde zřízeno rezidenční parkování.

„Týká se to ulic Palachova, Thomayerova, U Nemocnice, Pasteurova, Resslova a České mládeže. Město tak chce pomoci řešit situaci s parkováním v této oblasti zejména místním obyvatelům. Způsob placení za parkování bude stejný jako na jiných zpoplatněných místech: v parkovacím automatu, zaplacením prostřednictví SMS nebo na základě obdržené rezidentní karty,“ informovala mluvčí města Romana Macová.

Zdejší lidé si od toho slibují ulehčení od letitého problému s parkujícími automobily. „Jen se obávám, aby ty rezidenční karty nebyly příliš drahé. Hlavně během krize jsou výdaje na hranici únosnosti, na druhou stranu je pravda, že teď to s parkováním není tak hrozné jako obvykle. Ale i to jednou skončí,“ myslí si Ústečanka Markéta, která bydlí v těsném sousedství kampusu a boj o parkování za normálních okolností svádí den co den.

Profesionální řidič Jaroslav jí dal zapravdu. „S dodávkou si tady musím dávat hodně velký pozor, abych neodřel nikoho, kdo parkuje. Hlavně na křižovatce České Mládeže a Resslovy ulice. Kolikrát tu stojím se zapnutými blinkry a čekám na klienta, než si přebere zásilku a musím poslouchat naštvané troubení někoho, kdo chce odjet,“ popsal.

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický, obyvatelé domů ve vymezených ulicích si budou moci koupit rezidenční kartu. „Ta je bude opravňovat k parkování zdarma. Kolik bude karta stát, nevíme. Je to nový typ parkování, tak předpokládáme, že bude dražší než normální, běžná parkovací karta,“ myslí si.

S novým nařízením souhlasilo i vedení centrálního městského obvodu. „Na žádost místních lidí jsme do navrhovaných ulic doporučili přidat sem i ulice Na Vlnovce, Mezidomí a Růžový palouček. Ti, co tam bydlí, skutečně neměli šanci zaparkovat. Studenti tu stojí od pondělí do pátku,“ poznamenala starostka obvodu Hana Štrymplová.

Nové nařízení začne platit během léta, nejpozději ale 1. září. Bude totiž potřeba provést změnu v organizaci dopravy, umístit dopravní značení, parkovací automaty a zároveň zorganizovat vydávání rezidentních karet prostřednictvím ústeckých Městských služeb.



„Museli jsme po tomto opatření sáhnout, protože od nedělního večera a během pondělního dopoledne se všechna parkoviště naplní a v podstatě nikdo další tu nemá šanci zaparkovat. Což trvá od pondělí do pátku,“ dodal ústecký primátor Nedvědický.