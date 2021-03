Řeč je o neformálním uskupení Promyky, které tvoří tři mladé ženy z ústecké čtvrti Klíše - Lucie Melničáková, Olga Jarolímková a Michaela Valášková. I letos navrhly vylepšení a své projekty poslaly stejně jako v minulosti do participativního rozpočtu, který město vyčlenilo na financování právě takových nápadů z řad veřejnosti.

Kritizovat umí každý. Ale navrhnout nějaké zlepšení, získat na to finance a mít podporu okolí i komunálních politiků, to chce něco víc. Osobně se angažovat, být ochotný jít na trh s vlastní kůží, stejně jako to dělají Promyky. „Buď své rodné město či místo, které dlouhodobě využíváte, haníte, nebo ho máte rádi jako my a jste ochotni pohnout s banalitami i velmi složitými potížemi. Přijde nám už zcela přirozené se v tom angažovat,“ vysvětlila Lucie Melničáková.



Nejsou to přitom jen nápady do participativního rozpočtu, kde se tři kamarádky angažují. Obnovily festival Nádhera ve Vrchlického sadech a získaly na něj grant od Nadace Via. Uspořádaly sbírku obrázků pro seniory. Darovaly městu pro Vrchlického sady pergolu a další. Kdo jim pomáhá? Nejvíce si prý pomáhají navzájem, každá umí něco. Obrovskou podporu mají od rodin a podobně naladěných přátel či od soukromé sféry.

„Třeba pergola vznikla spojenými silami Míši Valáškové, Cif Česko a Slovensko a Morales I Aussig TM. Za Morales se na ní podíleli Aleš Morvay, Milan Žák, Patrik Vanický, Martin Panták, Vašek Mach a mistr svářeč Jirka Hájek, dobrovolně přiložili ruku k dílu též Pepa Janecký, Marek Wágner, Tomáš Petr a další, bylo jich opravdu hodně. Finančně stavbu plně podpořili můj manžel Aleš Morvay a jeho Morales Aussig, manželé Olga a Přemysl Jarolímkovi a Cif ČR & SR, vítězný návrh do jejich soutěže Ahoj krásné Česko podala Michaela Valášková" popsala Petra Morvayová, díky které vzniklo v participaci hřiště pod Střížovickým vrchem a sama se tedy veřejně angažuje podobným způsobem.

Na letošní rok město do participativních projektů schválilo tři miliony korun. Podle náměstka primátora Pavla Tošovského to bylo původně milionů pět, ale kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize je nejprve přerušili, poté město schválilo nižší částku. „Budu se snažit o navýšení, když se objeví dobré projekty. Mám radost, že jsou lidi, co si na participaci zvykli a berou to jako svůj příspěvek ke kultivaci veřejného prostoru,“ řekl. Jako příklad uvedl právě tři dámy z Klíše. „Držím jim palce,“ poznamenal.



Líbí se mu, že se jim nechce čekat, až to za ně udělá někdo jiný, jak samy dokonce říkají. Minulost jim navíc potvrzuje, že čekání bývá zcela marné a mnoha volených zástupců se veřejný prostor nedotýká. Ani schůzky s volenými zástupci plné úsměvů a podávání rukou pro tři kamarádky z Klíše nejsou zárukou kvalitní spolupráce. Chtějí prý vidět aktivní vedení města, které neklade překážky a nehledá za vším problémy.



„Občan není nepřítel, je partner, díky kterému je město městem. Je nutné upozorňovat na problematická místa, na možná řešení, na snahu město nejen v jeho veřejném prostoru kultivovat, ale i obohacovat,“ tvrdí Melničáková. „V Ústí chybí umělecké prvky. Centrum nedýchá. Je bez zeleně, plné reklamních plakátů a plachet, odpadků, rozbitých košů, dlažby a laviček či nepoužívaných zastávek. To vše vytváří odporný mix,“ míní.

Proto ženy navrhly další tři projekty. Revitalizaci ústeckého podchodu na křižovatce od západního nádraží směr Centropol. Tedy očistu, opravu a zvelebující uměleckou malbu v projektu Michaely Valáškové. Další projekt se týká Masarykovy ulice od rohu Pařížské k objezdu u hotelu Vladimír, kde chce Olga Jarolímková očistu, změnu mobiliáře, zeleň, odstranění nebezpečných prvků i zmírnění reklamního smogu. Třetí jsou serpentiny v Rooseveltově ulici, kde Lucie Melničáková navrhuje sanaci a uměleckou malbu. Všechna místa přitom mají mnoho společného. Jsou velmi zatížená, zanedbaná a zaslouží si výraznou proměnu.



Také centrální městský obvod vyčlenil ze svého rozpočtu půl milionu korun na participativní projekty. „Se všemi třemi se skvěle spolupracuje. Jejich nápady výrazně napomáhají , aby se město změnilo k lepšímu. Doufám, že v tom budou pokračovat,“ dodala starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová.