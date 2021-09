První místo ovšem obsadila rekonstrukce podchodu nedaleko zbořené České Besedy, jehož údržba by měla být podle mnohých především starostí města a magistrátu. Stav podchodu i to, že jeho oprava spolkne peníze určené především na volnočasové aktivity ve smyslu participativního rozpočtu, považují za pořádnou ostudu.

Autorkou návrhu je Michaela Valášková, která se už v minulosti podílela se svými přítelkyněmi z neformálního sdružení Promyky na zvelebování Klíše. „Jelikož na Klíši je všechno, jak má být, tak jsem se zaměřila na podchod, který naopak není v pořádku. Sklon rampy pro maminky s kočárky je příliš prudký, pro vozíčkáře jakbysmet, světla nesvítí, schody jsou rozbité, stěny posprejované a pomazané lejny,“ líčila. Sama by prý podchod nejraději zalila betonem, což ale nelze, tak navrhla nové osvětlení, barevné stěny, opravy kanalizace na dešťovku, vyčištění a vymalování. „Prospěly by mu kamery, čistota a bezpečnost,“ pokračovala Valášková.

Na všechny projekty vyčlenilo město tři miliony korun, což je oproti minulým letům o dva miliony méně, vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie covid-19. „Přijde mi fajn, že by se tenhle podchod mohl změnit podobně jako ten u nádraží, kde vznikl nástěnný komiks. Osobně si myslím, že by pak mohl být víc využívaný i v souvislosti s výstavou obchodního centra v jeho sousedství,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský(ODS), který má participativní rozpočet na starost.

Výsledky participace, 2021

Ústecký podchod, čistý a bezpečný (278 bodů)

Discgolf v Ústí nad Labem (235 bodů)

Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (195 bodů)

Úprava Humboldtovy vyhlídky (159 bodů)

Dětské hřiště TJ Mojžíř (142 bodů)

Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (131 bodů)

Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově (117 bodů)

Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59 (110 bodů)

Rooseveltova ulice – barevná tradice (43 bodů)

Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí (29 bodů)

Kdy bude podchod a další projekty hotové? S jejich uvedením do života město začne hned. Domluvilo se s městskými obvody, zda mají zájem se na tom podílet. „Střekov doplní dětské hřiště, Severní Terasa discgolf. Jakmile bude hotová dokumentace, může začít práce na projektech. Počítám že někdy na jaře to bude hotové,“ poznamenal Tošovský. Na příští rok chce vyjednat pro participativní rozpočet původních pět milionů korun.

Na to, že by na opravu podchodu město nemělo plýtvat penězi z participativního rozpočtu, upozornila bývalá primátorka Věra Nechybová (UFO ), nyní opoziční zastupitelka. „Je to škoda. Pravidla participace jsou jasně daná, mělo to být na aktivity volnočasové. Ten podchod zaneřádili lidé, je to v nešťastné lokalitě a pravděpodobně nezůstane dlouho neporušený. Každopádně to ale měla být starost města a nemělo by to požírat peníze z participativního rozpočtu,“ pozastavila se nad výsledky hlasování.

Podobně se ale vyjádřil i koaliční zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí). „Velmi mne mrzí, že bude z participativního rozpočtu placena oprava základní infrastruktury města, mezi kterou podchod patří. Tyhle peníze měly vylepšit parky a hřiště, situaci na sídlištích a podobně. Neměly zaplatit opravy chodníků a silnic,“ dodal.