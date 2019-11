Nová multifunkční sportovní hala ve Všebořicích, volnočasový areál na Větruši, nové cyklotrasy na „Střížáku“, dokončení rekonstrukce fotbalového stadionu a atletických sportovišť. S tím vším počítá nová sportovní koncepce města Ústí. Ke schválení zastupitelům ji radní předloží v prosinci.

Dokument se drží v hlavních rysech takřka totožného modelu z koncepce platné do letoška. Po následujících osm let by město zachovalo zhruba podobnou výši příspěvku preferované pětici sportů. Tedy fotbalu, hokeji, basketu, volejbalu a florbalu. Stejně tak chtějí radní zachovat systém šeků pro financování sportu mládeže, kde chtějí částku dokonce navýšit.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) vysvětlila, že koncepce dále zdůrazňuje potřebu efektivnějšího řízení provozu sportovišť v majetku města. „Nám se osvědčilo, nejenom díky vratce DPH, že se sportovní kluby umějí o sportoviště starat za menší peníze než Městské služby. Ty by mohly ušetřit, kdyby si klub vzal sportoviště do správy a dokázal by ho udržovat za polovinu peněz,“ vysvětlila.

Koncepce ale nejspíš nebude mít na růžích ustláno. Nepřátelským okem na ni shlíží koaliční strana Pro zdraví a sport. Za ni kandidoval do zastupitelstva i náměstek primátora Michal Ševcovic, který pro ni v městské radě nehlasoval. „Obecně se mi nelíbí systém šeků pro práci s dětmi a mládeží, jelikož to nepovažuji za šťastné řešení. Rozhodnutí kolegů v radě ale respektuji,“ řekl.

Stejně tak si postěžoval lídr zastupitelského klubu komunistů Pavel Vodseďálek, že s nimi nikdo koncepci nepředjednal a ani ji nepředstavil. „Těžko se k ní mohu hlouběji vyjadřovat. Jsme pro šeky na práci s mládeží a proti dotování preferovaných sportů. Měly by si samy hledat sponzory, obzvlášť když stát selhává s dotacemi pro malé tělovýchovné jednoty,“ uvedl s tím, že podpoří multifunkční halu ve Všebořicích. „Primátor nám tu myšlenku přestavil,“ dodal.

„Škoda, že nemáme ve sportovní komisi, která to připravuje, svého zástupce. Mohli jsme alespoň upozornit na zbytečnou složitou administraci žádostí o dotace na akce sportovního kalendáře. Vsadím se, že to zůstalo v nezměněné podobě i na příští léta,“ postěžoval si i opoziční zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).

Zbožné přání

O využití a potřebách jednalo město i se sportovními kluby. Při přípravě multifunkční sportovní haly, která by měla vyrůst v místě revitalizované všebořické skládky s přístupem od autosalónů, chce reflektovat právě jejich konkrétní potřeby.

Generální manažer basketbalové Slunety Tomáš Hrubý souhlasí, že by manažeři měli hledat sponzory, a za ideální považuje vyrovnanou kombinaci podpory veřejným a soukromým sektorem. „Nicméně na severu Čech je to jen zbožné přání. Myslím, že systém šeků a podpory tradičních sportů je nastaven velice dobře a budeme rádi, když se zachová. Bez města bychom nemohli vůbec fungovat,“ připomněl.