Šestice divočáků uvízla v kleci. Myslivci budou lovit černou zvěř po celý rok

Zároveň jim vadí odchytové klece, celkem sedm, které město využívá od roku 2021, hlavně kvůli vodícím bachyním a selatům. Zákon přitom stanovuje, že odlov divokých prasat všech věkových kategorií lze provádět celoročně.

Divoké prase.Zdroj: Shutterstock

Za loňský rok tak myslivci v katastru města zlikvidovali celkem 423 divočáků. Pro srovnání, předloni jich nebyla ani polovina, celkem 186 prasat. Loni jinak na svých honitbách od dubna do konce září odlovili celkem 784 kusů černé zvěře. Ve stejném období v roce 2022 to bylo 516 kusů. Jedná se tedy o nárůst 268 kusů zvěře.

O divokých prasatech se zmínil například kastelán hradu Střekov Pavel Kučaba. „Oni nám sice nevlezou do hradu jako takového, ale třeba rozrývala a ničila zahradu pod hradem. Nakonec si nájemci pořídili dva velké pastevecké psy a mají snad pokoj,“ popisoval kastelán. „Před vchodem u parkoviště stojí trafostanice, a vedle takový plácek, kde obvykle hraje Činoherní studio. Tak ten nám divočáci rozrývají a nám dá vždycky práci to zase upravit tak, aby tam mohli herci hrát,“ pokračoval.

Přemnožení divočáci o sobě dávají v Ústí nad Labem vědět na různých místech. Dokonce bylo možné je zahlédnout i v centru města, přímo na Lidickém náměstí. Dokonce je u toho zachytila fotografie, jak kráčí k budově magistrátu. Přitom jich myslivci v uplynulém období odstřelili daleko víc, než v předchozích letech.

Jak vysvětlil předseda mysliveckého spolku Diana Roman Jansta, přímo na katastru města Ústí ulovili 125 divokých prasat.

„Podíleli se na tom všichni myslivci, naháňky jsme opravdu zaměřili hlavně na město,“ popsal a zároveň poznamenal, že město jim na letošní rok stanovilo příliš vysokou normu. „Těch 110 kusů je na letošek moc. Škoda, že to s námi nikdo neprojednal, protože to vzhledem loňskému číslu s největší pravděpodobností nebude reálné. Padlo totiž hodně bachyní,“ upozornil s tím, že ani klece není dobré užívat, protože vypustit bachyni, která vodí mladé, je nebezpečné. „Musíte ji utratit. Pokud na ni někde čekají selata, pojdou. Považujeme to za neetické,“ povzdechl si Jansta.

O tom, že letos bude panovat velký úbytek divokých prasat, hovořil i člen představenstva mysliveckého spolku Chabařovické jezero Václav Šutera. „To je nějakých čtyři sta kusů odlovených, nebo odchycených kusů. Opravdu to je ve městě znát,“ myslí si.

Naproti tomu například starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský, kde si koupili na popud odboru životního prostředí za 24 tisíc korun první odchytovou klec, je s nápadem spokojený. Dokonce si domluvil s Globusem, že mu dodávají přebytky pečiva na nástrahu.

„Odchytové klece jsou skutečně velkými pomocníky při odlovu divokých prasat. Tím, že jsou mobilní, tak je můžeme přesouvat na vytipovaná místa, kde je zjištěn podle stop výskyt prasat. Slouží v podstatě úplně jednoduše. Večer se nastraží, zakrmí a ráno je možné překvapení. Strážníci MP jezdí každý den na kontrolu. Když máme úlovek, zavolají předem dohodnutého myslivce. Ten přijede, provede odstřel a odveze, poté klec uzavřou, přijedou opět večer, a klec zase nastraží. U nás jsme loni odchytili do klecí celkem 21 kusů divočáků, přičemž od února do konce června se klece nepoužívaly kvůli selatům. Ale zákon to jinak umožňuje celoročně,“ upozornil.

Podle informace od zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného měli slušný úlovek do klece třeba v sobotu. „Šestice kanců uvázla v odchytové kleci umístěné v lokalitě Černá cesta. Musím znovu apelovat na Ústečany, aby z balkonů a ani do popelnic nedávali žádné potraviny,“ dodal.

Odměny a normy myslivcům za odstřel prasat Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s pronikáním černé zvěře do městské zástavby. Proto rada města schválila i na letošek uzavření smlouvy k finančnímu ohodnocení odlovu černé zvěře na území Ústí nad Labem. Za odloveného divočáka je kalkulována cena 500 Kč. - myslivecký spolek Diana (minimální odlov 110 ks)

- myslivecký spolek Jedlová hora (minimální odlov 160 ks)

- myslivecký spolek Chabařovické jezero (minimální odlov 50 ks)

- myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka (minimální odlov 50 ks)

- myslivost Skubice (minimální odlov 50 ks)

Zdroj: Janni Vorlíček