Jak rozšířit městský bytový fond? Tím se právě zaobírá vedení Ústí. Má totiž možnost získat na to dotace. Jak na opravy, tak na nákupy nemovitostí, které mají sloužit pro účely bydlení.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti rozvojové projekty a hledání vhodných dotací, za smysluplné považuje spíš než nákupy rekonstrukce bytů v městských budovách.

„V pátek jsme s primátorem obcházeli městský majetek. Například v Matiční ulici je vila, kde by mohlo vzniknout hned několik bytů, a další. Zatím jsme ale ve fázi úvah, musíme si k tomu sednout a probrat to,“ řekl.

Dva krizové byty

Aktuálně zatím město za dva miliony korun koupí dva krizové byty. Dostane je ústecký odbor péče o dítě. „Je to určeno pro situace, kdy bude potřeba matku s dítětem odstěhovat od partnera, který ji týrá, a podobné případy. Na další byty budeme hledat vhodné dotační tituly,“ řekl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011).

Možností, kde podobné bydlení zřídit, existuje několik. Například někdejší paneláková ubytovna v Čelakovského ulici nebo právě kupovaný dům v krásnobřezenské ulici 1. Máje.

„Budeme na na to mít dotaci z programu ITI, nákup je ve fázi, kdy čekáme, až vlastník podepíše kupní smlouvu a vytvoří pasport domu, což bude trvat pár týdnů,“ popsal Tošovský.

Město Ústí jinak nedisponuje bytovým fondem. Své byty mají pouze městské obvody a není to nijak oslnivé číslo. Například centrální obvod disponuje pouze třemi desítkami bytů a dva má v záloze jako krizové.

„Jsou to především byty 3+1 a 1+1. Většinou uzavíráme smlouvy na rok a pokud je vše v pořádku, prodloužíme je. O rozšíření fondu zatím neuvažujeme, spíš o spolupráci s CPI Byty, kde by mohli získat smlouvu prověření nájemníci. Zatím nejsme schopni uspokojit každého, kdo si podá žádost,“ popsala starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová (ANO 2011).

Podobně na tom je střekovský obvod. „Máme 32 bytů, všechny jsou pronajaté. Volný máme pouze jeden, slouží jako krizový, pro případ bytové krize,“ přiblížil zdejší starosta Petr Vinš (ZLS).

V Neštěmicích není nouze

Nejvíc bytů vlastní neštěmický obvod, zhruba 380. Starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) navrhuje vykupovat domy a byty v dražbách a aukcích.

„Máme možnost je získat doslova za pár korun. Vybydlené domy můžeme zbourat, další opravit například na startovací byty pro mladé nebo malometrážní byty pro seniory,“ popsala v rozhovoru pro Ústecký deník.

Za stejně důležité považuje vykupování jednotlivých bytů, například na sídlišti Mojžíř. „Každý vykoupený byt znamená, že se nedostane do rukou spekulantů, který by tam nastěhoval další problémovou rodinu,“ podotkla starostka Tomková.

Jinými slovy, město by tím řešilo hned několik problémů najednou. Likvidovalo by sociálně vyloučené lokality, zamezilo kšeftování s chudobou a zároveň rozšířilo bytový fond, ze kterého by mohlo mít zisk. V případě Neštěmic příjmy z bytových i nebytových prostor činí dohromady kolem 8 milionů korun.