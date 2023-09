S problémem, kdy lidé bez domova ničí veřejná zařízení se setkávají poměrně často. Z poslední doby šlo například o vloupání se do výměníkové stanice nebo podpálení opuštěné budovy. Nejvíce je nechráněné používání otevřeného ohně patrné v ruině hotelu Máj na Severní Terase, z jehož rozbitých oken se táhnou ohořelé a začouzené velké skvrny.

„Tam ale kvůli tomu, že je to soukromý majetek, na kontrolu nesmíme. Byť ho zvenčí kontrolujeme a pokud tam někdo jde, vykážeme ho. Je to nebezpečné místo. Požár často umocní i hory odpadu, které po sobě bezdomovci zanechají. V minulosti to bylo v opuštěných zdevastovaných domech v Předlicích, dnes již zdemolovaných činžácích v Matiční a jinde ve městě. I kvůli tomu provádíme kontrolní akce. Často jsme vykázali bezdomovce z jejich nevhodně umístěných provizorních obydlí a poté odsud nechali vyvézt i několik nákladních vozidel nepořádku, který zde zanechali. Na úklid využíváme i alternativně odsouzené, kteří si svůj trest odpykávají u městské policie,“ přiblížil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Ústí požádalo stavební úřad o vydání demoličního výměru na hotel Máj

Z pohledu hasičů není požár u improvizovaného obydlí bezdomovců zase tak častý, ač k nim samozřejmě také vyjíždí. Větším problémem jsou spíš opuštěné a nezabezpečené budovy samotné. „Například hotel Máj, to je klasika. Co se ostatních míst týká, někdy jedeme k vypalování kabelů, jindy zahoří odpad v opuštěných domech. Nemusí to ale být vysloveně vinou bezdomovců,“ dodal mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan.

Podobně shořel před dvěma lety v létě opuštěný bývalý autobazar pod Větruší, tehdy se hovořilo o bezdomovcích. Jindy červený kohout řádil v domě naproti západnímu nádraží U České besedy, dnes již po demolici. Ten podpálil dle „spolubydlících“ vařič drog. Jmenovaný hotel Máj bezdomovci za uplynulou řadu let podpálili už minimálně v desítce případů.

Zdroj: MP Ústí n. L.