Žádné nové centrum kamerového systému městské policie. Pavilony v zoo zůstanou jenom nenaplněným snem. Přestavba starého rektorátu na centrum sociálních a školských služeb ve hvězdách. Seškrtání údržby silnic, modernizace škol, budovy magistrátu a dalších investic. Tak se prozatím rýsují ekonomické dopady pandemie koronaviru v Ústí.

Město očekává propad v příjmech minimálně 257,5 milionu korun. Přitom loňské hospodaření vykazuje přebytek 164,8 milionu. Radní navrhují použít peníze na dorovnání poklesu daňových příjmů v letošním rozpočtu. Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) sice hovořila o financích, které má město v záloze třeba na opravy chodníků a silnic, ale prý to jsou spíš jednotky milionů. „Na velkoplošnou rekonstrukci to není, jen na údržbu. My s napětím čekáme, jak bude vypadat vládní kompenzace,“ řekla.

Pokud by totiž vláda „přiklepla“ obcím 1200 korun na hlavu, jak o tom v minulých týdnech hovořila, v Ústí by kompenzace činila přibližně 111 milionů korun. Což ovšem není ani 50 procent ztráty.

Díra v rozpočtu se projeví i v hospodaření městských obvodů. Například starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová má obavy, že nepřibudou ani nové lavičky. „Odložíme opravu garážového dvora v Hoření ulici za 800 tisíc korun, omezíme opravy chodníků, dlažby, domovního fondu. Pokud klesne dotace na zeleň, bude nižší také frekvence její údržby. Nevím, jak se to dotkne participativního rozpočtu příští rok,“ zmínila starostka Štrymplová.

Podobně i střekovský starosta Petr Vinš předpokládá, že rozpočet bude úspornější. „Ale domnívám se, že budou úspory na straně Ústí. Doufám, že náš rozpočet zůstane ve stejné výši. Jinak bychom škrtli nové investice, mohli bychom optimalizovat personální oblast, ale tam si užitečné úspory nedovedu představit,“ připomněl.

Zároveň se stále zhoršují i výhledy ekonomických ztrát. Náměstkyně primátora Nechybová proto navrhuje nejprve zkonsolidovat městské finance. „Prostě se připravit na restrikce příjmů, počkat a na konci roku bez emocí rozhodnout, co dál,“ dodala.

Propady v letošních příjmech Ústí n. L.

Zákonodárci zkrátili daňové příjmy státu a obcí o pět procent. Ústí předtím očekávalo v rozpočtu příjem zhruba 1,484 miliardy. Počítat ale může s přibližně 1,235 miliardy. Tratí tak 249 milionů. K daňovým příjmům patří i výnosy z hazardu, kde město očekává ztrátu 7,6 milionu. Letošní výpadek tak zatím činí 257,5 milionu korun. Jedním z řešení jsou škrty a šetření. Dalším, které radní nabízejí kvůli zachování investic, je přijetí revolvingového úvěru ve výši kolem jedné miliardy korun.