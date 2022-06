Novou osobností, který by rád kandidoval za hnutí STAN, je ústecký podnikatel spojený s reklamkou Noesis Radovan Dostálek. Ústí podle něj potřebuje především jasnou vizi dalšího rozvoje a začít okamžitě s odstraňováním problémů, které se tu údajně nahromadily. „Jsme město, které neumí žít s řekou Labe. Jsme město, které má v samém centru kamenolom, kde pokračuje těžba. Jsme město, kde se v noci bojíte jít přes hlavní náměstí a na jehož sídlištích téměř nezaparkujete. Jsme město se zoologickou zahradou, která má pověst nejhorší zoo v ČR, a také jsme město, jehož náměstí řadu let hyzdí díra, nad kterou všichni lámou rukama. Základem je si realitu pravdivě pojmenovat,“ prohlásil Dostálek. Součástí jeho plánu je i rekultivace nábřeží Labe pro využití k relaxaci, sportu nebo společenským akcím. Výzvou je pro STAN výstavba městských bytů, rekultivace největších brownfieldů ve městě nebo rozvoj nedokončené rekreační zóny Milada.

Bezpečnost v centru města i všech jeho částech, více strážníků a kamer, čistější ulice, informační systém v areálu bývalého autobusového nádraží nebo přepážkové centrum pro snadnější komunikaci obyvatel s úřady. To je výňatek hlavních bodů z programu, který představilo hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) a jeho lídr v letošních komunálních volbách Petr Křivan, který je zároveň zastupitelem pro toto volební období. „Chceme dokončit řadu již rozpracovaných projektů, které mají usnadnit život ve městě. Velký dluh je i na infrastruktuře a důležité je také zajištění bezpečnosti a čistoty. Chci, aby děti vyrůstaly v moderním, bezpečném a čistém městě a neměly důvod z Ústí odcházet,“ shrnul.

Ústečané: Zbyly peníze? Dejte je strážníkům, ať hlídají nové busy a Mojžíř

Současně s ním bude bojovat bývalá ústecká primátorka Věra Nechybová o mandát senátorky za obvod Ústí nad Labem a místo v zastupitelstvu Městského obvodu Střekov jako číslo jedna střekovské kandidátky. Jedničkou UFO pro centrální obvod se stala Lucie Gerychová, zástupkyně ředitele základní školy. Pro Severní Terasu si jako hlavní jméno Ústecké fórum občanů zvolilo současného místostarostu obvodu Pavla Dufka. Pro obvod Neštěmice stojí na prvním místě kandidátky ředitel jedné z největších ústeckých středních škol Jaroslav Mareš.

Také hnutí Zdraví Sport Prosperita (ZSP) už má svou jedničku, ačkoli jej oficiální představení kandidátky teprve čeká, a sice v polovině června. Stal se jí současný náměstek primátora Ústí Michal Ševcovic. „Kolegové mne přemluvili, abych pokračoval, ačkoliv jsem už chtěl přenechat své místo mladším,“ potvrdil.

Zdroje zevnitř hnutí potvrdily, že s ním spojili své síly například i sociální demokraté a že na kandidátce budou i členové ODS. Jedním z nejznámějších je přitom někdejší starosta Střekova, restauratér Vlastimil Žáček. Proslul neodbytností, která mu zajistila od „velkého města“ například plnou moc k vyjednávání o dotacích a majetkových záležitostech, sázkou uzavřenou během zasedání zastupitelstva s lékařem Josefem Liehnem nebo výrokem, v němž sám sebe označil „za takového žraloka“, který nemá strach „jít do funkce primátora“.

Tábory zdražily, týden vyjde i o tisíc korun více. Zájem je přesto obrovský

Za Společně – KDU-ČSL + TOP 09 vyráží do volební vřavy coby jednička Zbyněk Novák. „Je toho v Ústí spoustu, ale jako hlavní prioritu jsme si dali systémová řešení údržby a úklidu města. Z těch dalších témat územní plán. Je mi to blízké, jelikož v tom oboru mám vzdělání. Jde i o regulační plány, chceme řešit i obrovitánské reklamní plachty na domech. Máme plán pro městskou policii a další," nastínil.

Hnutí PRO! Ústí ještě své lídry neoznámilo, známa jsou ale jména za Piráty, kteří jsou součástí tohoto hnutí. Ty by měl vést aktivista a ústecký zastupitel Lukáš Blažej. Zdroje s hnutím spojené zmínily jako jedničku do čela kandidátky jméno umělce a vysokoškolského pedagoga Richarda Loskota. Co se dalších jmen týká, například na centrální městský obvod by rádi vstoupili jako zastupitelé Lukáš Pokorný, Anna Wünschová nebo Karel Karika.

„Máme v programu nápravu úklidu, opravy chodníků, bezpečnost, budování bytového fondu a přípravu na omezení spojené s klimatickými změnami, jako je stavba pítek, rozprašovačů vodního aerosolu na zastávkách a podobně. Pomoc lidem se sociálními problémy a další,“ přiblížil Blažej.

Nedobrá adresa: Nepomůže ani svěcená voda, říkají o sídlišti v Mojžíři i místní

Lídrem ODS by se měl stát pedagog Michal Šidák, dvojkou pak současný náměstek primátora Pavel Tošovský. „Nemáme ještě kandidáty zvolené. Osobně bych ale rád pokračoval v rozdělané práci. Ani ne tak kvůli funkci samotné, ale protože nerad od rozdělané práce odcházím,“ poznamenal Tošovský.

O nejvíce sledovaném komunálním politikovi ovšem ještě není jasno. Na otázku, zda chce současný primátor Petr Nedvědický kandidovat na nejvyšší post ve městě, nebo pokračovat v politické kariéře kandidaturou do Senátu, všichni členové jeho domovského hnutí ANO 2011 svorně odpovídají, že potřebují schválení. „Kandidátky oznámíme na konci června,“ dodal krajský manažer ANO Jakub Komárek.