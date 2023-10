Podle městského radního Michala Mohra nejvýraznější změny čekají letní a zimní údržbu komunikací. Dle původního systému existovalo pouze pět úklidových okruhů, nyní jich bude šest a patřit sem budou městská sídliště. Když začalo sněžit nebo prudké deště zaneřádily vozovku a dlažbu, případně zacpaly dešťové vpusti (kanálové mřížky), musel objednat techniku městský úředník. To nyní odpadne a zametací stroje či sypače s radlicí, případně chlapy se škrabkou a košťaty pošle do terénu nově zřízený dispečink. Právě sem budou moci lidé hlásit své připomínky. Původní smlouva pokrývala nějakých 2,5 tisíce kilometrů komunikací, od nového roku až čtyři tisíce.

Častější a operativnější úklid, přičemž veřejnost bude mít možnost firmě nahlásit na dispečink, kde je nesjízdná silnice a kde není dobře uklizeno. Tak by mělo vypadat nové nastavení údržby veřejných prostranství v Ústí nad Labem. Úklid byl přitom předvolebním tahákem snad všech stran a hnutí, ty ovšem měly rozdílné představy. Proto i nyní má opozice řadu připomínek, zatímco koalice to vidí naopak jako výrazné zlepšení.

„Zaplaceno už je pět takových velkých úklidů. Co se likvidace odpadu týká, místo osmi uklízečů bude dvanáct, dvě auta místo jednoho. O víkendech na hrubé nečistoty nastoupí čtyři uklízeči s autem, v centru se místo jednoho budou provádět tři úklidy denně, od května do září vysypávat i třikrát denně koše, v sobotu a neděli dvakrát denně. Přibude pravidelné každodenní čištění chodníků v letním období, včetně víkendů. Zároveň hledáme poskytovatele webové aplikace, kam budou moci obyvatelé města hlásit nedostatky tohoto úklidu, případně nově vzniklé černé skládky a podobně,“ řekl Mohr s tím, že do budoucna budou Městské služby Ústí nad Labem dohlížet na městské koše na odpadky, respektive jejich stav či vzhled a zároveň se starat o jejich opravy a náhradu v případě, že by je někdo poničil.

Úklid ve městě řeší, laicky řečeno, celkem dvě zakázky. Jedna na komunikace, druhá na úklid odpadu. Jak upřesnila městská mluvčí Romana Macová, do výběrového řízení se v obou případech přihlásila pouze jedna firma. „Letní a zimní údržbu komunikací s nabídkovou cenou ve výši 437,7 milionu bez DPH získaly společnosti LÚ a ZÚ Ústí nad Labem. Zakázku na komunální a úklidové služby s nabídkovou cenou 97,3 milionu korun bez DPH pak společnost ÚS Ústí nad Labem,“ informovala.

Úklid v centru města patřil vždy k nejvíce kritizovaným. „Hlavně o víkendu je vždycky všude poházeno spoustu obalů, flašek, vajgly se povalují snad všude, přilepené žvýkačky, zbytky jídla v atriu v bazéncích, pošlapané záhony, spáry v dlažbě zanesené, sem tam vyraší plevel kolem obrubníků. U kostela se najde i lejno od nějakého dobytka, co tam leželo snad rok. Je to opravdu hrůza. Přitom je znát, že se to uklízí, ale lidi holt nadělají nepořádek a úklidová četa na to nestačí. Hlavně mi schází parčík, který byl tam, co je dneska ta díra na Mírovém náměstí,“ vzpomínal senior Miloš Kubík, který bydlí nedaleko domu kultury s tím, že zvýšení četnosti úklidu a víc peněz na něj by určitě uvítal a určitě prý nebude sám.

„Málo konkrétní zadání“

Naopak opozice, především hnutí PRO! Ústí, výběrové řízení kritizuje. „Podali jsme šest návrhů na změnu podmínek konkursu. V jeho podmínkách nebylo popsáno, co a kde konkrétně uklízet, ani jak často se to má dělat, není zde výslovně zmíněna četnost úklidů zastávek a ani výslovně jejich úklid. Kde je třeba napsáno, že se to má dělat vysokotlakým čističem? Jsou to detaily, argument, že se to připraví dodatečně, je výmluva. Potom to nelze dostatečně kontrolovat. Výhodou má být prý externí subjekt. To ovšem bývá výhoda, pokud se do konkurzu přihlásí víc firem, což se v Ústí nestává, tady je privátní sektor, který drží monopol. Naše hnutí podporuje založení technických služeb, jako to mají ve většině krajských měst. Pokud zůstaneme u tohoto systému, je třeba jinak formulovat výběrové řízení,“ poznamenal zastupitel hnutí Richard Loskot. Na mysli měl, že firmy přihlášené do výběrového řízení spadají ve skutečnosti pod značku AVE.

V současnosti například za úklid centra zodpovídá u společnosti AVE Ústí n. L. vedoucí ručního úklidu Pavel Malkus. Ten před časem popisoval, jak vypadá pracovní den jeho devítičlenné úklidové party. Brzy ráno vstanou, za úsvitu stojí na místě a dají se do toho. „Přivezeme popelnice, košťata a lopaty a šest hodin uklízíme. Začínáme na Předmostí, pak celý střed města. Je nás devět. Se svačinou to dělají devět hodin za stovku na hodinu. Práci už mají rozdělenou, každý zná svůj rajón, ulice, chodníky. Po noci to je neskutečné, doslova katastrofa,“ líčil každodenní rutinu.

Dle jeho slov to ale nikdy nebylo tak hrozné jako v současnosti. „Dneska snad nikdo neodhazuje odpadky do koše, ale na zem. Dospělí i jejich děti. Jiní čekají, až uklidíme a pak naschvál ten odpad hodí na chodník a mají z toho velkou legraci. Když jsou prázdniny, je přes večer nepořádek zpět. Další si myslí, že když u pletí klečíme, že to máme za trest, někdy mám ten pocit i já a ta marná, dneska už i nevděčná práce mě přestává bavit,“ dodal Malkus.

Zdroj: Adéla Stejskalová