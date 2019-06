Jiří Hora nabídl tisíc korun. Akcie přitom mají podle znaleckého posudku nulovou hodnotu. Zároveň ale slíbil, že na klubový účet okamžitě složí 9,5 milionu, aby fotbal v Ústí nemusel skončit.

Nabídku omezil do konce června. Klub totiž vykazuje 12 milionů kumulované ztráty a v červnu by nemohl prodloužit smlouvu profesionálním hráčům ani získat licenci na vyšší fotbalovou soutěž. „Vím, jak na tom klub je, a nebylo mi to lhostejné. Přesto ho považuji za klub s potenciálem, který z mého pohledu dosahuje velmi dobrých sportovních výsledků,“ poznamenal.

Původně počítal s tím, že klub odkoupí a město odepíše 3,5 milionu, které fotbalovému klubu půjčilo minulý rok. Ústecké vedení ale reagovalo protinabídkou s návrhem, aby Hora za klub půjčku zaplatil. „Rozhodl jsem se, že je to pro mne přijatelné,“ potvrdil Hora.

Opozici se sice Horova nabídka líbí a nepovažuje ho za hochštaplera, ale vadí jí, že nedostala informace o finanční kondici klubu dřív. Také by chtěla, aby nabídka nejprve visela na úřední desce a aby kvůli tomu primátor Petr Nedvědický svolal mimořádné zasedání zastupitelstva. Opozice dokonce předložila před hlasováním protinávrh v tomto duchu. „Třeba by někdo nabídl vyšší cenu. Takto nás ale tlačí čas, přitom je to velmi závažný bod. Jsme připraveni se sejít ještě jednou do konce června,“ zdůvodnila požadavek například Karolína Žákovská (PRO! Ústí).

Podobně Yveta Tomková (Vaše Ústí) kritizovala, že valná hromada neřešila tak vysokou ztrátu mnohem dřív. „Ačkoli jsme minulý týden dostali maximum podkladů, mrzí mne, že jsme nedostali informace o stavu klubu dřív. Osobně to nazývám totálním selháním, ztráta dvojnásobně přesáhla hodnotu vlastního kapitálu. Dalo se to řešit dřív, ne na poslední chvíli,“ upozornila.

Rostoucí ztráty

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) odpověděla, že ztráta postupně narůstala od roku 2006. Výsledek hospodaření a účetní závěrku projednali radní v dubnu. „Dozvěděli jsme se to oficiálně sotva před pár týdny. Někdy měl klub pozitivní výsledek hospodaření, ale dlouhotrvající sestupný trend pokračoval,“ řekla s tím, že nebýt nabídky na odkoupení od investora, valná hromada by to projednala teď v červnu.

Dřív to podle Václava Kožíška z představenstva FK Ústí nad Labem nebylo možné. Na podzim totiž rezignovali dva členové představenstva a bylo nutné počkat, jak dopadnou komunální volby, než bude možné je nahradit. Další zdržení způsobila nemoc jednoho ze členů představenstva, a tak nebylo možné dovolit předsedu a místopředsedu. „První čísla jsme měli k dispozici v dubnu,“ uvedl Kožíšek.

Návrh prodeje podpořila většina 22 hlasů, stejně tak i splátkový kalendář. Dluh klubu městu bude Jiří Hora splácet po 500 tisících ročně následujících sedm let.