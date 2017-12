Ústí prodalo pozemky v Předlicích za 8 milionů. Vyrostou tu haly

Ústí n. L. - Průmyslová zóna v ústeckých Předlicích se brzy opět rozroste. Město prodalo společnosti Centropol Trading více než jeden a půl hektaru půdy pro výstavbu hal.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Město za pozemky požadovalo 6,8 milionu korun, společnost nakonec nabídla 8,1 milionů. K čemu přesně budou haly sloužit, zatím není zřejmé, podle jednatele firmy Martina Kollára v nich vznikne až tisíc nových pracovních míst.

„Jestli se v halách budou vyrábět nějaké součástky do aut nebo okna, případně půjde o skladování výrobků, nemohu zatím vědět, jasné to bude tak za dva roky,“ podotkl Kollár na jednání ústeckých zastupitelů, kteří obchod posvětili. Zároveň upřesnil, že dle územního plánu budou haly určené pro skladování nebo lehkou průmyslovou výrobu.

„Až budeme mít platné územní rozhodnutí, na čemž už pracujeme a jsme ve finiši, můžeme oslovit další spoluinvestory a haly jim nabídnout,“ zmínil Kollár.

PRO A PROTI

Záměr vítá náměstek primátorky Pavel Dufek (UFO). „Nezaměstnanost v okolních městech klesá rapidním způsobem, například Bílina má kolem 4 %. A my se pořád pohybujeme kolem 6 %, takže by to mohlo pomoci, abychom nezaměstnanost snížili,“ řekl Dufek.

Ne všichni ovšem během schvalování byli záměrem prodeje pozemků v Předlicích nadšení. Jak uvedl například zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí), město by mělo spíše hledat rezervy v brownfieldech.

„Pokud nebudeme investory tlačit tímto směrem, tak si budeme dál volnou plochu zastavovat. Chtělo by to spíše zmiňovanou lokalitu změnit na volnočasové či rekreační využití. Proto je dobré si náš pozemek dále uchovat a moci tak ovlivňovat, co se bude s územím dít dál,“ řekl Krsek, podle kterého se nabízí hlavně využití nedalekého Jezera Milada.

S ním ovšem nesouhlasila primátorka města Věra Nechybová (UFO).

„Neumím si představit, že v rámci schvalování nového územního plánu bychom se rozhodli, že to budou plochy například pro zeleň. Podmínky jsme si odsouhlasili, měnit pravidla v průběhu hry není správné,“ zmínila primátorka. Podle ní zatím stále není jasné, zda a jak v budoucnu bude možné Miladu využívat.

POJISTKA VE SMLOUVĚ

„Kromě ložiskového omezení je na Miladě i nedostatečná infrastruktura. Také se neví, jestli někdy budou obce vlastnit pozemky kolem Jezera Milada,“ řekla Nechybová.

Město si obchod mezi Centropolem přesto pojistilo a stanovilo do smlouvy podmínku.

„V případě, že by investor nepodnikl žádné kroky s tímto pozemkem, tak má město předkupní právo. Investor by musel půdu prodat městu zpět za původní cenu. Nemyslím si ale, že by toto nastalo,“ dodal Pavel Dufek.