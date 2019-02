Požadavek na udržení vlivu města na ceny tepla. Údajný rozpor mezi hospodářskými výsledky Tepelného hospodářství města Ústí (THMÚ) a důvodovou zprávou v podkladech pro jednání zastupitelů. To byly hlavní důvody, proč nakonec ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) stáhl z programu pondělního zasedání zastupitelstva bod týkající se ocenění podílu města v této společnosti. Předcházela mu poměrně rozsáhlá diskuse.

Většinový podíl 55,83 procenta v THMÚ drží ČEZ Teplárenská. Ta také předložila Ústí nabídku, že zbývajících 44,17 procenta odkoupí za 70 až 90 milionů korun. Podle Nedvědického klesá ziskovost THMÚ, rostou náklady i konkurence a vzhledem k alternativním zdrojům tepla se od něj začaly odpojovat jednotlivé domácnosti a domy. „Chceme zjistit cenu, zatím neschvalujeme prodej,“ uvedl materiál na pondělním zasedání zastupitelstva Nedvědický.

Do diskuse hned zpočátku vstoupila zastupitelka Blanka Konečná (Vaše Ústí) s tím, že fakta ve výroční zprávě THMÚ jsou v rozporu s důvody navrhovaného ocenění a případného prodeje podílu. „Společnost vykazuje zisk, který stoupá o zhruba 25 procent, o 10 procent vzrostly platy a míru odchodů koncových uživatelů vyrovnávají příchody nových,“ vypočítala.

Proto také ústečtí zastupitelé požadovali po jednateli THMÚ Stanislavu Dunajovi (PZS), aby sdělil, kolik zákazníků se vlastně během loňského roku odpojilo. „Loni se odpojil pouze jeden koncový uživatel,“ odpověděl Dunaj.

Podobně se proti ocenění postavili i komunisté. „To jsme už několikrát zažili. V minulosti bylo hodně privatizací. Nejprve se jenom oceňovalo a pak bylo nakonec řečeno, že nám už stejně nic jiného nezbývá než to prodat. Nepodpoříme to,“ prohlásil zastupitel Pavel Vodseďálek.

Velké teplárny pod tlakem

Do diskuse vstoupil i nejsilnější opoziční zastupitelský klub, tedy hnutí PRO! Ústí. Ačkoliv jeho nejznámější zastupitel Martin Hausenblas kvůli zahraniční cestě nebyl na zasedání osobně přítomen, jeho shrnutí, proč podíl prodat, přečetl Karel Karika. Hausenblas jeho ústy upozornil, že kromě zdražování emisních povolenek jsou velké teplárny pod tlakem rozšiřujících se systémů lokálního individuálního vytápění. Proto musí prý ceny tepla snížit, což jinak než odstraněním zbytečných dodavatelských mezičlánků jako THMÚ nelze.

Upozornil na nutnost investovat do údržby potrubí. Podle něj má město jedinečnou a zároveň poslední možnost, jak se za slušné peníze podílu zbavit. Prodal by podíl za zhruba 200 milionů korun a peníze spolu s dotacemi by použil na vytvoření fondu pro zateplení městských nemovitostí. „Město by mohlo během vyjednávání o prodeji požadovat například zakopání parovodu pod zem alespoň v parcích,“ vzkázal.

Potřeba dalších informací nakonec vedla primátora Ústí Nedvědického ke stažení bodu z programu zasedání.