Kde všude se kamery na Střekově nově objeví? Například na střeše sportovní haly v sousedství bývalých Vrbenského lázní, další bude sledovat ulici Karla IV. a Barrandovu, jiná Novosedlické náměstí. Dočká se ale i frekventovaná ulice Železničářská, kde se nachází dům s pověstí sociálně vyloučené lokality a kde čas od času malé děti vběhnou do silnice.

„No, já myslím, že už bylo konečně na čase. Všechno se dělá akorát pro Ústí za řekou, tady pro Střekov minimum. Přitom i u nás je problémů dost a kamery by určitě měly mít svoje místo. Tady v Železničářské jsou na správném místě, u pošty, u lázní, tam všude už měly dávno být,“ poznamenal jeden z místních obyvatel, který se představil jako Jaroslav. Příjmení si ale nepřál zveřejnit.

Městský kamerový systém v Ústí nad Labem obsahuje téměř 190 kamer. Nachází se kromě centra na různých místech - od Neštěmic po Předlice, na Severní Terase a samozřejmě i na Střekově. Strážníci využívají i kamery mobilní. Potíž je, že současné operační středisko bylo stavěné na maximálně 27 kamer a kapacita je tedy mnohonásobně překročená. Operátoři sice sledují, nač stačí, ale mnohem častěji strážníci i republiková policie dohledávají záznamy jako důkaz přestupku nebo trestné činnosti.

Není to o špehování

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného kamery obecně neslouží ke špehování ve stylu Velkého bratra, ale ke sledování bezpečnostní situace. „V rámci spolupráce s republikovou policií slouží kamerový systém třeba i k předání záznamu. Policisté hledají pachatele podle kamer a záznamů, zjišťují, jak došlo k činu, který je zajímá. Operační středisko může v případě potřeby upozornit hlídku, že se něco děje. Máme tak propracovaný systém, že dokážeme z kamery na kameru sledovat zloděje a operátor přitom informuje hlídku, kde se nachází, co má na sobě a podobně,“ přiblížil Novotný.

V Ústí nad Labem jsou kamery obyvateli přijímány většinou příznivě, ačkoli určité výhrady a upozornění na jejich možné zneužití v budoucnu se občas objevují. „Jako pravicovému politikovi mi kamery, které hlídají celé město, mohou z principu vadit. Ale myslím si, že mohou opravdu hodně pomoci v boji proti zločinu a přestupkům, takže nakonec klady převyšují zápory,“ poznamenal například náměstek primátora pro rozvoj Pavel Tošovský (ODS) s tím, že nejpozději za půl roku už by kamery mohly na Střekově sloužit svému účelu.

„Městská policie bude muset nejprve vyhlásit veřejnou zakázku s výběrovým řízením, uzavřít smlouvy s majiteli nemovitostí tam, kde není kamerový bod na městském majetku, a podobně. To všechno chce svůj čas,“ poznamenal Tošovský.

Aktivní spolupracovník

Ústí a jeho městská policie by zároveň chtěly kamerový systém povýšit na aktivního spolupracovníka, který operačnímu středisku nahlásí, že se děje nějaká nepravost. Podle předpokladů by to mělo stát 24,2 milionu, přičemž potřebné dotace by mohly v programu 5G pro 5 měst dosáhnout až 17,9 milionu korun. Nové možnosti kamerového systému v tomto směru městu dává právě nástup 5G sítí mobilních operátorů.

Jak by to přesně mělo fungovat? Podle ředitele ústecké městské policie Pavla Bakuleho vlastně docela jednoduše. „Do systému lze nahrát typy přestupků nebo trestné činnosti. Například ukládání nepovoleného odpadu u popelnic. Když vás kamera zaznamená, jak sem dáváte například starou ledničku, vyšle operátorovi signál, že by bylo potřeba vyslat na místo hlídku, případně dokáže rozeznat počínající rvačku nebo známky agresivity,“ popsal.

Nové kamery pro Ústí nad Labem

Střekov: Karla IV – Barrandova, Novosedlické náměstí, Truhlářova, Zeyerova – Varšavská, Truhlářova 1446/2a (na střeše sportovní haly Slavoj Severotuk), Železničářská 11 (na fasádě), křižovatka Žukovovy a Varšavské. Dobětice: Šrámkova 10, Šrámkova - točna MHD. Stříbrníky: Stříbrnická - Malátova - Na Návsi. Severní Terasa: Větrná 10, Svojsíkova 50. Centrum: dvě na parkoviště v Přístavní (bývalý autobazar Jelínek), křižovatka Masarykovy a Revoluční (naproti policejnímu ředitelství), U Kostela (na rohu OC Forum) Klíše: kruhový objezd Na Hvězdě, Klíšská – Londýnská. Krásné Březno: Dr. Horákové, Husova – Družstevní, Žežická 37, Keplerova 24, Pod Vyhlídkou, Neštěmická (u ZŠ Vyhlídka).