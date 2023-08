Na ústeckém magistrátu má toto vše na starosti úřednice Monika Straková z odboru majetku a dopravy. Měsíčně v průměru řeší třicet nových případů. „Hlásí mi je městská policie, případně je vyhledávám sama. Nejprve musím zjistit, kdo je vlastníkem vozidla. Buď podle SPZ, nebo podle VIN, pokud registrační značku nemá. Než ale přistoupíme k úřednímu otevření, vylepím mu na sklo vyhlášku, ve které oznamujeme, jaké jsou povinnosti majitele a kolik na to má času. Když známe provozovatele, prostě ho upozorníme, že má propadlou technickou. Čekáme na uplynutí dvouměsíční lhůty a kontrolujeme, jak to dopadlo. Co zůstalo na místě, odtáhneme na odstavné parkoviště pronajaté od PKÚ,“ popsala.

Zrovna ve středu po ránu úředně otevírala Opel Astra, který zabírá místo na parkovišti ve Šrámkově ulici na Doběticích. Majitel dostal oznámení na sklo u řidiče. „Ale sundal si ho, takže dobře ví, co bude následovat. Teď přijede odborný zámečník, který se postará nejprve o odemčení a pak zase uzamčení. To se obvykle dělá přes zadní dveře u kufru,“ popsala Monika Straková. „Před úředním odemčením totiž musím pět dní dopředu, než tam dojedeme se zámečníkem, vyvěsit na úřední desku u nás a v místě stání, že ho budeme odemykat.“

Astru odborně otevřel zámečník Vladimír Kádner. Trvalo mu to kolem dvou minut. Někdy je ale potřeba mnohem víc času. „Sad nářadí existuje nepřeberně a mám jich několik. Nejsložitější na otevření je Audi A7. Vyžaduje otevření klíčem, který má v sobě čip. Pokud ho nemáte, tak vás to auto vůbec nepustí dovnitř. Jinak otevření stojí nějakých dvanáct až patnáct stovek,“ vysvětloval.

Jak bude pokračovat příběh astry ze Šrámkovy ulice, ještě není jasné. Zjištění vlastníka bývá dost zdlouhavý a těžký proces. Celý proces odstranění nezpůsobilých automobilů přitom v roce 2020 usnadnila novela zákona o pozemních komunikacích. Vlastník pozemní komunikace díky němu může vyzvat provozovatele vozu technicky nezpůsobilého k provozu k jeho zprovoznění, případně odstranění mimo pozemní komunikaci. Po uplynutí dvou měsíců od výzvy může vlastník komunikace auto přemístit na vhodné místo sám a už tři měsíce od oznámení může správní úřad rozhodnout o povolení prodeje vozu ve veřejné dražbě.

Finty majitelů

Majitelé nezpůsobilých aut někdy zkouší úřady zmást. Většinou jen nekomunikují a dělají mrtvého brouka. „Občas se stane, že začnou komunikovat až po roce, kdy už je i po dražbě. Když jim pošleme vyúčtování nákladů za odtah, za stání na parkovišti, dražbu a tak dále. Za šedesát aut, které prošly dražbou, se mi ozvalo pět lidí, kteří chtěli splácet,“ pokračovala úřednice Straková. „Stává se také, že odstavené auto převezou jenom o ulici níž, nebo na jiné parkoviště. Měla jsem případ, kdy jsme měla jet na odtažení. Zjistila jsem ale, že už tam auto není, tak jsem uzavřela spis. No a o rok později přišla hlášenka na to samé auto, takže jsme ho dojeli odtáhnout hned, protože na něj už proběhl celý úřední postup. Asi do hodiny po odtažení se ozval majitel, že auto měl na dílně, že mu ho neopravili, takže ho po roce zase odstavil. A přijel si ho zase vyzvednout,“ líčila.

Podobně nechala odtáhnout auto ve středu dopoledne z malého parkoviště u parku naproti krajskému soudu. „Shodou okolností to také byla astra. Tady se vraky objevují poměrně často. Snad k vyřešení napomůžou modré zóny, které na Střekově přibývají,“ poznamenala úřednice Straková.

S autovraky, ale i dalšími problémy, může obcím pomoci platforma komunikační sítě Munipolis. Tu ke komunikaci s občany využívají již více než tři tisíce obecních a městských samospráv. „Přesto, že celorepubliková veřejná statistika autovraků zatím neexistuje, z mapy hlášených podnětů v systému Munipolis víme, že každý kraj čeká v průměru sto dvacet odstavených vozidel. Doba a úspěšnost nápravy je ale v regionech velmi rozdílná,“ informoval jeden ze zakladatelů systému Munipolis Ondřej Švrček. „Roste však počet měst, kde dokázali spolupráci s lidmi při vytipovávání nepojízdných aut převést do funkční praxe. Lidmi nahlášené autovraky poté mizí v řádu týdnů,“ upozornil.

Nejúspěšněji si v odstraňování autovraků vedou podle statistik Munipolisu v Ústeckém kraji, kde se obcím podařilo odstranit sedmdesát procent ze všech nahlášených. „Rozloha našeho městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov je třicet kilometrů čtverečných a vozidla se objevují na mnohdy nečekaných místech. Právě proto je pro nás důležitá spolupráce s občany a jejich tipy v aplikaci mobilního rozhlasu. Úspěšnost jejich odhalování i řešení problému se nám od zavedení aplikace zdvojnásobila,“ dodal tajemník městského obvodu Kamil Slapnička.

