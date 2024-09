Právě kvůli zvyšujícím se cenám čím dál více Ústečanů vybírá velmi pečlivě, do jaké restaurace zajít a jestli vůbec. „Asi každý si dá rád jídlo v restauraci, ale ne každý si to může dovolit. Před kovidem jsem na obědy a večeře chodila i několikrát týdně, dnes výjimečně. Přiznávám, že i kvůli cenám,“ řekla Ústeckému deníku čtyřiadvacetiletá Nikola J. s tím, že si o víkendu doma navaří na celý týden a jen zřídka objedná večeři přes čím dál populárnější donáškové společnosti.

Pokud prahnete po atmosféře restaurace, pořád jsou na Ústecku podniky, kde se dá chutně a finančně přijatelně najíst. Mezi tipy od čtenářů splňující oba faktory se pravidelně objevoval předlický motorest Lednice nabízející převážně typická česká jídla. Porce čtyř bramborových knedlíků plněných uzeným masem a zelím vychází na 139 korun, za stejnou částku si můžete dopřát i další pokrmy včetně domácí sekané se šťouchanými brambory a zapečených brambor s uzenou krkovicí. O deset korun více zaplatíte za 350 gramové pečené kuřecí stehno nebo za španělského ptáčka. Opozdilci ovšem mají v motorestu Lednice smůlu, restaurace je otevřena pouze do 14.00, jen v pátek je otevřeno po celý den.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Motorest Lednice v Předlicích.

Čtenáři Ústeckého deníku ve svých tipech doporučovali také restauraci U Kováře sídlící v Masarykově ulici na cestě z centra do Všebořic. Za vepřové výpečky s knedlíkem a zelím zde zaplatíte 135 korun, kuřecí játra s rýží stojí 129 korun a za marinovanou vepřovou krkovici s brambory a pepřovým dresinkem zaplatíte 149 korun. Klasika v podobě smaženého sýru U Kováře vyjde na 139 korun a 300 gramový steak si dáte za 189 korun. „U nás je největší zájem právě o ten smažený sýr, ze všech jídel jasně vede. Jen na něm denně uděláme přes dvacet porcí,“ přiznala obsluha na tradiční ústecké adrese.

Mezi dalšími tipy na dobré jídlo za dobrou cenu se často objevovala rovněž restaurace U Václava v Krupce. Přestože již jde o podnik na Teplicku, Ústečané si jej nemohou vynachválit. „Nikdy jsem tam nebyl nespokojený co se týče jídla, personálu a už vůbec ne cen. Tam je svět ještě v pořádku, také tam mají stále narváno,“ liboval si na sociálních sítích pravidelný návštěvník krupské restaurace Petr Šesták.

V centru Ústí nad Labem teprve týden funguje Hospoda U Vlka ve Velké Hradební u krajské knihovny. Hospoda s jídelnou pomalu nabírá na popularitě, podle mnohých právě i díky výtečné kuchyni. K dispozici jsou každý den tři jídla a polévka, svíčková s karlovarským knedlíkem minulý týden vyšla na 165 korun a halušky s brynzou a špekem na 135 korun.

„Začínáme, poslední detaily ladíme za pochodu, ale první dojem je dobrý, zákazníků chodí čím dál více. Není moc míst v centru, kam si lze zajít na tradiční české jídlo. Minulý týden jsme měli svíčkovou a tu si díky našemu kuchaři Kájovi chválilo hodně lidí. V tomhle vidíme velký potenciál,“ zmínila se reportérovi Ústeckého deníku v úterý odpoledne obsluha U Vlka.

Kromě tipů na dobrá jídla řada Ústečanů také přiznala, že do restaurace zkrátka nechodí. Důvodem jsou nejen ceny, ale i zvyšující se zájem o donášky jídel přímo domů. Pokud se zdražování obědů v restauracích nezastaví ani na podzim, podle odborníků i další strávníci mohou dát přednost alternativním konceptům. „Už nyní si řada Čechů do práce nosí obědy z domova nebo chodí jíst do samoobslužných kantýn. K tomu dále využívají právě i donáškové služby,“ zmínil Luděk Vocílka, restauratér a šéf společnosti IN Catering.

Jedním z faktorů zdražování je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy velký nedostatek pracovní síly v české gastronomii. „Lidí je nedostatek, navíc výrazně roste byrokratická zátěž, ať už jde o zaměstnávání cizinců nebo brigádníků na dohody, kteří vždy pomáhali pokrýt špičky v provozu. Stát zde úplně zbytečně hází podnikatelům klacky pod nohy,“ doplnil Prouza.



