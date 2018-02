Ústí rozjelo válku proti prostituci

Ústí nad Labem - Zastupitelé dostanou ke schválení novou vyhlášku, která má kněžky lásky vytlačit z městských ulic.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Przeczek

Po alkoholu se chce město vypořádat také s nejstarším řemeslem světa. Nechce, aby prostitutky nabízely své vnady na ulici. Hlavně v místech, kudy chodí děti do školy nebo na hřiště. Chystá proto vyhlášku, která prostituci omezí.

PŘITAHUJÍ JE KAMIONY

Příprava obecně závazného nařízení vzešla podle ústecké primátorky Věry Nechybové (UFO) ze stížností obyvatel předlické Kolonie.

„Návrh vyhlášky musí připomínkovat právníci, městské obvody, poté ministerstvo vnitra a nakonec jeho finální podobu předložíme zastupitelům. Rádi bychom to stihli do konce tohoto volebního období,“ potvrdila primátorka Nechybová.

S obyvateli „Kolonky“ se představitelé Ústí, městské a republikové policie sešli před Vánoci. Prostitutky sem docházejí především za parkujícími řidiči kamionů, kteří lokalitu zaplavují během německých státních svátků, jelikož tou dobou nesmí na tamější silnice a dálnice vyjet. Lidem vadí i samotné zaparkované kamiony, nepořádek a přeplněné koše na odpadky. To vše prý s prostitucí souvisí.

Primátorka Nechybová prozatím nechtěla ohledně tažení proti prostitutkám zabíhat do podrobností. Takže zůstává otázkou, zda se lehké děvy budou stěhovat za hranice města jako v Dubí, nebo jestli pouze opustí některé ulice.

Podle ředitele ústecké městské policie Pavla Bakuleho je sice příprava vyhlášky časově náročná, strážníci však už proti prostitutkám zasahují nyní.

Městští policisté navíc začali v „Kolonce“ regulovat i parkování kamionů, od poslední schůzky s místními lidmi pokutovali celkem 18 řidičů. Jezdí dokonce zamykat i odemykat dětské hřiště. „Domluvím s nimi, aby kontrolovali i nádoby na odpad. Při problémech stačí zavolat zavolat na linku 156,“ poznamenal šéf strážníků Bakule.

PROBLÉMY PŘETRVÁVAJÍ

Místní patriot Antonín Kočí tvrdí, že lidé v předlické Kolonii už nějaké změny k lepšímu zaznamenali. Některé problémy přesto přetrvávají.

„Prostitutky se tu pohybují stále. Odpadové nádoby jsou rychle plné, a i když je hřiště zamčené, lezou tam lidi, kteří na něm nemají co dělat. Stává se, že parkující kamiony přesahují do křižovatek a na přechody,“ zlobil se Kočí.

Na to reagoval místostarosta centrálního obvodu Karel Karika s tím, že už zhruba čtyři roky navrhuje stavbu placeného parkoviště v průmyslové zóně se sociálním zařízením a hlídači.

„Text vyhlášky regulující prostituci mám připravený takové tři roky. Pokaždé mě odmítli. Ale nevadí, hlavně že to pomůže. Tyhle dvě věci by problémy Kolonky vyřešily. Včetně poházeného odpadu a dalších,“ připustil Karika.

Některé nepřístojnosti by podle názoru šéfa odboru dopravy a majetku z ústeckého magistrátu Dalibora Dařílka mohla vyřešit technická opatření, jako například rozmístění dopravního značení s místní úpravou parkování. Případně instalace zelených plastových kuželů v místech, kde je parkování kamionů nežádoucí. „Uděláme to na jaře, jak to počasí dovolí,“ dodal Dalibor Dařílek.