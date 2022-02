Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) k tomu poznamenal, že nejtěžší bylo správně vybalancovat omezené peníze mezi všechny městské obvody a magistrát, aby mohl zajistit veškerou agendu, kterou musí provádět. „Co se týká investic, například udržení velkoplošných oprav komunikací, všechno je otázka vyjednávání, abychom v nich mohli pokračovat,“ vysvětlil.

V neinvestiční části výdajového rozpočtu navrhují radní částku 1,994 miliardy. Z toho dotace pro městské obvody činí 175 milionů, což je o 28,6 milionu korun více než v loňském roce.

Například neštěmická starostka Yveta Tomková, která zároveň zasedá v lavicích ústeckých opozičních zastupitelů za hnutí Vaše Ústí, to komentovala s tím, že ji vedení města spolu s ostatními starosty přizvalo k jednání, kde společně probrali potřeby městských obvodů. „Z výstupů, co jsem tak zaslechla, jsou všichni spokojení. Měli jsme trochu problém s péčí o městskou zeleň a opravami, což bylo třeba zohlednit. V návrhu rozpočtu je navýšení, o které jsme žádali, proto mohu říci, že ho podpoříme,“ řekla.

Do investic radní v návrhu rozpočtu navrhli vložit celkem 356,294 milionu korun. K největším investičním akcím letošního roku bude podle rozvojového náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) patřit rekonstrukce bývalé ubytovny v Čelakovského ulici na smíšený bytový dům za 37,5 milionu, případně rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní za 13 milionů korun.

„Stejnou částku si vyžádá i rekonstrukce služebny městské policie Na Nivách. Na rekonstrukce ulic a chodníků jsme v rozpočtu připravili několik desítek milionů korun. Letos připravíme i dokumentaci na rekonstrukci Žukovovy ulice, začneme s první etapou rekonstrukce Novoveské za 2,8 milionu, kde hrozí sesuv silnice,“ informoval Tošovský.

Do peněžního fondu pro záchranu a rozvoj zoo radní navrhli přidělit dalších 20 milionů korun, čímž by ve fondu bylo na investice připraveno 40 milionů. Ředitelka zoo Ilona Pšenková k tomu vysvětlila, že za půl roku, kdy je ve funkci, 20 milionů korun není možné vyčerpat. „Nedá se to kvůli tomu, jak jsou nastavené zákonné normy, stihnout. Proto jsem zjišťovala, zda lze převést peníze z fondu do tohoto roku a kumulovat je na projekty, které připravujeme. Zpracováváme studii na konžský prales pro primáty, náhradu za opičárnu kritizovanou Evropskou asociací zoo a akvárií, otevřený výběh gibonů a další,“ přiblížila.

Zdá se, že návrh rozpočtu by nakonec mohl získat podporu napříč politickým spektrem, jelikož kritika nezaznívá ani z lavic opozice. „Jsme rádi, že se radní sešli s ostatními na jednání. Musím ocenit, že některá naše přání se v návrhu objevila. Rádi bychom, aby vyrostla nová tenisová hala, aby tenisté měli zázemí, děti mohly trénovat i v zimě. Určitě klademe důraz na bezpečnost, posílení platů městské policie. Určitě i kultura zachovaná v té podobě je, myslím, fajn,“ dodala zastupitelka a bývalá primátorka Ústí Věra Nechybová (UFO).

Plánované investice 2022

Chodník v Hostovicích za 11,5 milionu. Revitalizace Nové ulice II. etapa za 11,3 milionu, na rekonstrukci zdejšího podchodu jsou určeny téměř 3 miliony. Na rekonstrukci silnice Mezní je připraveno 9 milionů. Ve střednědobém výhledu rozpočtu pro následující roky chce město vložit další finanční prostředky do Mezní ulice, a sice dalších 35 milionů, pro ZŠ a MŠ Jitřní dalších 17 milionů a pro služebnu MP na Nivách 17 milionů korun.