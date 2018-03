Ústí schová nové odpadkové koše pod zem

Doprava a logistika - Doprava a logistika Ostatní pracovníci v dopravě 96 Kč

Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě Staničník lanové dráhy. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 96 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místro výkonu práce: Ústí nad Labem., Požadavky na pozici:, . ukončené střední vzdělání, . bezproblémová komunikace v českém jazyce, znalost světového jazyka výhodou, . uživatelská znalost práce s PC (MS Office), . trestní bezúhonnost, . časová flexibilita – plán směn dle potřeb zaměstnavatele, zejména v pracovních dnech, . loajalita, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, pečlivost, . manuální zručnost pro práci s penězi, . praxe s pokladnou výhodou (hotovostní prepážka), . negativní výpis pohledávek z přepravy, Náplń práce:, . odbavování cestující veřejnosti, . prodej jízdenek a upomínkových předmětu, . odpovědnost za svěřenou hotovost a tržby, . odpovědnost za bezpečnost v provozu lanové dráhy, . kontrola dodržování kázně cestujících, . informacní činnost, . udržování čistoty a provádění úklidu stanovište a prostor stanic lanové dráhy, Nabízíme:, . zázemí stabilní společnosti , přijemný kolektiv, . práci dle domluvy, směnný provoz, . stejnokrojové vybavení, stravenky v hodnote 80 Kč - plně hrazené zaměstnavatelem, . pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání - plně hrazené zaměstnavatelem, . dukladné zaškolení, pravidelné vzdělávání, . zajímavý výdělek, . možnost dlouhodobé spolupráce, Výcet požadovaných dokladu pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:, . strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti, . výpis z evidence rejstříku trestu ne starší 3 mesíce, . kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání., Přihlášky včetně požadovaných dokladu je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:, „Výběrové řízení – staničník lanové dráhy - NEOTVÍRAT“, do 26. 3. 2018 do 12:00 hodin na adresu:, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání duvodu.. Pracoviště: Dopravní podnik města ústí nad labem a.s. - 01 (sídlo), Revoluční, č.p. 3088, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Lenka Rynešová, +420 475 652 106.