S touto myšlenkou souhlasí i náměstek pro životní prostřední ústeckého magistrátu Tomáš Kirbs (ANO). „Pokud by smogová situace hrozila dlouhodobě, město by o tom skutečně uvažovalo. Takový krok by ale musel být spojen s dalšími, jako je například zákaz vjezdu automobilů do centra města, a s takzvanou regulací velkých průmyslových podniků a řadou jiných opatření,“ vypočítal Tomáš Kirbs.

Pro Ústí je podle jeho slov čistota ovzduší velice důležitá. Proto aktuálně podporuje kotlíkové dotace a půjčky, které mají za cíl výměnu starých neekologických kotlů. „Lokální topeniště jsou pro čistotu ovzduší velkým problémem,“ dodal Kirbs.

Kompenzace ztrát

O bezplatné dopravě by musel podle slov Jany Dvořákové z Dopravního podniku města Ústí rozhodnout objednatel dopravy, tedy město. „Dopravní podnik plánuje navíc během dvou let pořízení nových trolejbusů a autobusů na stlačený zemní plyn. Nyní je denní vypravenost nízkoemisních vozů okolo 90 procent,“ upřesnila Jana Dvořáková.

Podle náměstka děčínského primátora Vladislava Rašky (Náš Děčín) by o MHD zdarma musela rozhodnout rada města, nikoli samotný dopravce. „Pokud by ve městě nastala opravdu vážná – zdůrazňuji vážná – smogová situace, je veřejná doprava zdarma na přechodnou dobu legitimní řešení. Město by ale muselo dopravnímu podniku kompenzovat případnou ztrátu na jízdném,“ řekl Raška.

Litoměřice mají oproti jiným městům náskok. Jak připomněla mluvčí města Eva Břeňová, MHD zdarma tam zavedli už v květnu loňského roku. „V případě smogové situace by navíc město vyzvalo obyvatele k omezení jízd autem a k využívání ekologických způsobů topení,“ doplnila Eva Břeňová.

Petr Havlík, obchodní ředitel společnosti Arriva City, která podle objednávky města pro Teplice zajišťuje dopravu, je k tomuto kroku skeptický. „O něčem takovém nemůžeme uvažovat, protože teplická MHD funguje v rámci systému dopravy Ústeckého kraje. Ta má nějaká pravidla. My tedy v této souvislosti nemůžeme udělat vůbec nic,“ sdělil Petr Havlík.

Pokud by podle něj od města vyšel podnět, musel by se mechanismus dopravy zdarma domluvit s Ústeckým krajem včetně finanční kompenzace. „Osobně si nemyslím, že by to v případě Teplic pomohlo. Bez doplňujícího balíčku opatření, jako je například uzavírka centra města, by to stejně nemělo smysl,“ dodal Havlík.

Ústecký zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí) prosazuje spíše řešení příčin špatných emisních podmínek, nikoli až následků. „Myšlenka MHD zdarma v době špatných rozptylových podmínek vychází z předpokladu, že to bude stimul ke změně chování řidičů, kteří raději použijí hromadnou dopravu místo osobních aut. Snížení ceny na nulu ovšem není dostatečným opatřením, aby to pro řidiče bylo zajímavé. Tento krok je tedy neefektivní,“ zmínil Hausenblas.

Příčinou nepříznivých emisních podmínek ve městech jsou podle něj lokální topeniště, zejména topení uhlím, a automobilová a nákladní doprava. I minimum těchto topenišť pak stačí k zamoření celých oblastí.

Tomáš Prchal