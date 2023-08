Své o tom, jak může dluh na poplatcích vzniknout, ví Ústečan Jaroslav. Dluží městu celkem 5000 korun na poplatcích za dva psy. Penále a náklady na exekuce by mu tuto částku minimálně zdvoj až ztrojnásobily. Byl totiž deset měsíců v pracovní neschopnosti se zánětem plic. „Je pravda, že letos mám na poplatek ještě čas do konce srpna, ale sečteno dohromady je to pro mne docela dost peněz. Můj příjem nebyl loni nic moc, a ještě se z toho vzpamatovávám. Žil jsem z ruky do pusy, znáte to. Nemocenská všechno nepokryla. Letos už se zase platí za popelnice, ty mám naštěstí v pořádku. Takže teď čekám, jestli se letos město k milostivému létu přidá. Hned si to vyřídím,“ sliboval.

Jaké má tedy možnosti, aby se mohl třetího milostivého léta účastnit? Základním předpokladem je, že se musí jednat o dluh, který není vymáhán soudním exekutorem a dlužník musí být fyzickou osobou. Odpuštění se týká částky vyměřeného navýšení a exekučních nákladů při daňové exekuci vedené magistrátem města nebo obvodními radnicemi. Podmínkou také je, aby dluh vznikl nejpozději do 30. září 2022.

Dlužník musí poté podat žádost o odpuštění daňového dluhu, a to do 30. listopadu, a uhradit jistinu (základní dlužnou částku) nejpozději právě do 30. listopadu. Podání žádosti bude možné učinit všemi standardními způsoby i prostřednictvím e-mailu. K tomuto podání už město vytvořilo speciální e-mailovou adresu. Po uhrazení jistiny dluhu bude zbytek dluhu, jako jsou navýšení poplatku a exekuční náklady, odpuštěn.

U částek nad 5000 korun zákon umožňuje i splátkový kalendář. Dluh může být rozložen až na 12 splátek s tím, že první musí být zaplacena do letošního 30. listopadu. „Všechny podmínky splňuji, jen splátky si vzít nemůžu, protože sice musím zaplatit za hafany pět tisíc, ale dlužím jen polovic. I tak by mi to hodně pomohlo,“ svěřil se Ústečan Jaroslav.

Návrh připojit se k dluhové amnestii předkládal ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Jsem rád, že zastupitelé tuto možnost pro obyvatele města s bagatelními dluhy podpořili. Svolat jsme je museli k zasedání mimořádně, i když rozhodnuto o přijetí podle zákona může být až do 30. září. Nečekali jsme, aby úředníci našeho pohledávkového oddělení mohli případné žádosti o prominutí dluhu v rámci milostivého léta vyřídit co nejdříve. Před rozhodnutím zastupitelstva by nemohli v této věci udělat žádné úkony s výjimkou poskytnutí nějakých obecných informací,“ vysvětlil s tím, že v případě Ústí nad Labem se to týká především dluhů na místním poplatku za komunální odpad, poplatku ze psů a též za užívání veřejného prostranství.

Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO), který má na starosti sociální záležitosti, doplnil, že městu dluží různé poplatky celkem 7000 lidí. „Věřím tomu, že velká část z nich chce milostivého léta využít a dát si tyto věci do pořádku. Kdybychom s tím čekali do září, lidé by byli v nejistotě, nehledě na to, že žádosti by se mohly nakupit, a to by prodloužilo termín jejich vyřízení,“ poznamenal.

S připojením k Milostivému létu souhlasila i opozice, například zastupitel Petr Křivan (UFO). „Nezaplacení poplatku může někdy vzniknout i zapomenutím či nedopatřením. Je dobře, že lidé dostanou možnost zaplatit jistinu bez navazujících poplatků. Je to vstřícný krok vůči našim obyvatelům, a proto jsem to také podpořil,“ dodal.

