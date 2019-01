Ústí se ptá: Zmizel primátor Vít Mandík?

Ústí nad Labem /VIDEO/ – Skrývá se za jménem primátora Víta Mandíka skutečný člověk? Není to jen jeho mechanická atrapa z kufříku inspektora Trachty? Anebo to snad bude plyšák? A co na to Jan Tleskač? Tyto a další zásadní otázky řeší nová facebooková skupina Pohlaďte Mandíka.

Primátor Vít Mandík | Foto: DENÍK/Karel Pech

Lidé tu diskutují nad svými setkáními s „osobou, označovanou za primátora Ústí" a vedou disputace o tom, zda je skutečný a jestli by si vůbec někdo všiml, že zmizel. „Možná, kdyby to nenahlásil, tak by jeho nepřítomnost ani nikdo nezaregistroval," podotýká tu třeba Tereza Silbernaglová. Otázky vyvolala i Eliška Kupšovská. „Já viděla Víta Mandíka jednou. V zoo, když se křtil nějaký lidoop. Ale nemluvil, tak nevím, jestli to byl člověk. Bylo to asi v roce 2011." Obdobná setkání, vyvolávající řadu nezodpovězených otázek, vyvolala i vzpomínka akademika Martina Veselého. „Spatřil jsem pana primátora na vlastní oči jednou – když byl v roce 2011 přítomen rozsvěcení vánočního stromu na Mírovém náměstí. Mluvit jsem jej však neslyšel, ve chvíli, kdy dostal slovo a mikrofon, vypadla jak z udělání zvukotechnika," líčil. Světlo do záhady nevnesla ani kancelář primátora. Místo aby pochybnosti vyvrátila, svým prohlášením spíš přilila olej do ohně. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat," odvětila ústy svého zaměstnance Karla Rouče na dotaz Deníku, co na domněnky skupiny říká. Mimo záznam pak zdroj, blízký vedení města, potvrdil, že Vít Mandík není ve své kanceláři. „Prý marodí a bere antibiotika. Volali mi kvůli tomu. Musel jsem do práce." Stran Mandíkovy podivné strnulosti vyslovil na Facebooku domněnku i Kamil Tupý, další diskutující ve skupině Pohlaďte Mandíka. „Ten Mandík bude asi stejný mechanismus jako inspektor Trachta," zamýšlel se. Proti této domněnce se ovšem vyslovil Jindřich Hlaváček. „V nemnoha veřejných prohlášeních pan primátor v minulosti říkal víc než jen to slovo Kachny! Kachny!" „Říká se, že prý nějací kmotrové, realitní žraloci, bývalí veksláci a jiné potvůrky instalovali na místo primátora města Ústí nad Labem plyšové zvířátko, které nazývají „primátor Vít Mandík". Pak zde, nikým nehlídáni, provozují své nekalé pikle," uvádí oficiální hypotézu tvůrce stránek Petr Karlíček. Vysvětlení primátorovy neviditelnosti podává i filmový průmysl. Režisér, tvořící pod uměleckým jménem Stepanjirak, točí umělecky laděný, černobílý snímek Neviditelný primátor. Trailer je již na youtube.com dostupný.

Autor: Janni Vorlíček