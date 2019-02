Střekov – O parcely v celkové výměře zhruba 240 hektarů se chystá soudit ústecký magistrát. Všechny žalované pozemky se rozkládají v ústecké čtvrti Střekov. Většina z nich je porostlá lesem. Město je považuje za svůj historický majetek.

Magistrát města Ústí nad Labem. | Foto: archiv VLP

Pokud Ústí se žalobou uspěje, není zatím jasné, co s pozemky udělá. „Jestli je pronajmeme, nebo zda se město bude o les starat samo, o tom jsme ještě neuvažovali. Těch pozemků je spousta. Některé například scelíme. Mají hodnotu vyšší, než kolik za ně u soudu zaplatíme," vysvětlil radní Josef Macík (ČSSD).

Listnaté lesy jsou ale co do ekonomického efektu nezajímavé. Alespoň tedy podle podnikatelů. Například Roman Martinec řekl, že kdyby mu někdo nabídl 100 hektarů smrku o stáří 150 let, koupil by ho. „Ovšem 240 hektarů listnatého lesa, do toho bych nešel. Listnatá hmota je dost nezajímavá," poznamenal.

Náklady na údržbu

Zároveň vysvětlil, že není tak jednoduché říci, jaké s údržbou jsou náklady. „Záleží na stáří lesa, mladý pětiletý les může jít do statisíců. Údržbu odrostlého lesa zaplatí výtěžek z toho, co odtěží," řekl Martinec.

Opět to ale závisí na typu dřeviny. Může to dopadnout tak, že nula od nuly pojde, případně lze z pěti stokorun prodejní ceny po odečtení nákladů mít zisk od dvou do tří stokorun. „Záleží na tom, co od té restituce čekají," dodal podnikatel Martinec.

Restituce

Podle radního Macíka je žaloba poslední možnost, jak se o pozemky město může přihlásit. „Nemělo by se jich vzdát. Pokud bychom žalobu nepodali, zůstaly by těm, kdo je mají v majetku teď," varoval radní Macík.

Města a obce totiž musely nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh na převod pozemků vůči katastrálnímu úřadu (KN), nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Týkalo se to obecních pozemků, které převzal do vlastnictví stát po roce 1949. Pokud by to neudělaly, pozemky by zůstaly v rukou státu.

Pozemky patří Lesům ČR. Mluvčí tohoto státního podniku Zbyněk Boublík řekl, že na otázky ohledně toho není schopen ihned odpovědět a vyžádal si otázku do e-mailu.

Rizika

Podle opozičního zastupitele Josefa Liehneho (SZSP) má restituce svá pro i proti. Pozemky sice kdysi patřily Ústí, je tu však i riziko, že s lesy bude mít městská kasa velká vydání. Případně mohou parcely po prodeji skončit v rukou spekulantů. „To riziko je tu vždy. Ale bude už na novém zastupitelstvu, jak se s tím po volbách vypořádá," řekl Liehne.

Opoziční zastupitel František Nesvadba si myslí, že by magistrát měl o získání pozemků usilovat. „Obecně by to mělo být povinností, aby se obec svého práva domáhala. To říkám i jako právník."