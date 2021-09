Město bude úvěr čerpat v letech 2022 a 2023, splácet od roku 2025 po pět následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami. Sloužit má k financování investičních akcí a oprav majetku města. Zda bude přijat ovšem záleží na rozhodnutí zastupitelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.