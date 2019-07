Postup je jednoduchý. Při nástupu cestující přiloží bezkontaktní kartu k validátoru, který je umístěný ve všech vozech u každých dveří. Velmi rychle se na displeji zeleně objeví „nástup“, což znamená, že je označen nástup do vozidla. Při výstupu je nutné k validátoru přiložit platební kartu znovu, displej ukáže oranžový „výstup“, čímž se jízda ukončí. Pokud chce cestující přestupovat na jiný spoj, musí při každém nástupu či výstupu do vozidla přiložit kartu k validátoru.

Pokud si cestující při výstupu zapomene „odpípnout“, odečte se mu cena za jízdu do konečné stanice dané linky. V případě, že jízda potrvá do 45 minut, odečte se částka 16,20 Kč, v případě jízdy delší než 45 minut nebo do jiné zóny než 101 se odečte 18,90 Kč. Peníze se ovšem z účtu neodečtou hned, ale až za několik dní podle typu platební karty.

Ti, kdo novinku využívají, si ji pochvalují. „MHD jezdím často. Na platbu kartou jsem se těšila, je to rychlé, nemusím si kupovat papírové lístky a je také o něco levnější,“ uvedla cestující Aneta.

V případě kontroly revizorem, pokud byl řádně proveden nástup, není nutné zmatkovat. Na validátorech se objeví nápis „Probíhá přepravní kontrola. Dočasně pozastavený prodej jízdenek.“ Po vyzvání revizorem cestující přiloží platební kartu, kterou použil při označení nástupu, k revizorské čtečce. Na té se objeví informace o (ne)platnosti jízdního dokladu.

Zkratka EOS

Cestující mají možnost zkontrolovat si vyúčtování za pomocí kódu dopravní transakce, kterou najde ve svém výpisu z účtu či elektronickém bankovnictví. Je to až desetimístné číslo označené zkratkou „EOS“, přičemž první dvě pozice značí rok. Na webu Dopravního podniku města Ústí nad Labem se přihlásíte do systému, po zadání kódu dopravní transakce a posledních 4 čísel bezkontaktní platební karty, si můžete transakce zkontrolovat nebo si vytisknout zjednodušený daňový doklad.

Kromě svých karet můžete k platbě použít i další dva druhy bezkontaktních předplacených platebních karet od ČSOB, které nejsou vázané k běžnému bankovnímu účtu. Dopravní podnik je prodává v informačním centru. Cena klasické karty je 99 Kč, cena nálepky je 129 Kč. Kartu je nutné podle návodu registrovat.

Dopravní podnik zároveň oznámil zdražení jízdného, které začne platit od 15. prosince. Vzhledem k integrační smlouvě mezi ním a Ústeckým krajem je podnik povinen navýšit cenu jízdného o procento odpovídající míře inflace. Jednorázové obyčejné jízdné se z 18 korun zdraží na 20 a z 21 na 22 korun. Cena jízdného pro seniory a studenty zůstane zachována.

U ročního kupónu ústečtí radní naopak schválili snížení ceny z 4 845 na 3 990 Kč. „Roční kupón využívá zhruba tisíc cestujících. V přepočtu na jeden den se jedná o částku 10,93 Kč,“ podotkl ředitel dopravního podniku Libor Turek.