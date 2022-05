Na veřejnosti se rozproudila vyhrocená debata například o tom, zda je financování sportu dostatečné a kdo vlastně za takovou ostudu může. Jestli město, nebo vedení klubů. Dalo by se říci, že převažuje názor, aby město peníze na sport dalo raději do mládeže. Kupříkladu Ústečan, který na facebooku užívá jméno Vojtěch Oldman, napsal, že si dotace kluby nezaslouží. „Co ještě víc chtějí? Nebylo by účelnější skutečně dát tyto peníze na mládež, menší amatérské oddíly a podobně? Konec konců tak to má být. Ne jen peníze propírat skrz mládež do dospělých klubů. Prostě je potřeba si říct, že se musí začít pěkně od základu, a nejen ve sportu,“ poznamenal.

Ať si fotbalová Arma a hokejový Slovan pomohou sami, jelikož jsou to soukromé společnosti a spolky. To například navrhuje bývalý komunální politik Radim Bzura. „V normálním zaměstnání funguje, že když nejsou výsledky, mají dotyční sníženou odměnu. Nebo když to trvá nadále, jsou bez práce. Toto jsou nezávislé obchodní společnosti a spolky. Pokud nevyvodí odpovědnost sami, tak by město mělo určit mantinely, kdy tuhle srandu platit chce a kdy ne,“ poznamenal a zároveň připomněl, že sešup fotbalu přišel ve chvíli, kdy město dalo klubu do užívání v podstatě zdarma fotbalový stadion za 200 milionů.

Naopak o nedostatečném financování hovořil zastupitel Jiří Madar (UFO), podle něj jsou průměrné rozpočty klubů v druhé lize v hokeji 30 milionů a ve fotbale 20 milionů korun. „Naše kluby hrají dlouhodobě za 14 milionů, a to nás muselo jednou dostihnout. Prodej Army Jiřímu Horovi nebyl vůbec narychlo, jak někteří říkají. Přišli s ním zástupci klubu a nebyl jiný zájemce. Buď by dluhy muselo platit město, nebo se musel klub prodat. Slib Jiřího Hory zastupitelům byl investovat 9 milionů a navýšit rozpočet o 2 miliony ročně,“ pokračoval s tím, že dle dostupných informací se to nestalo, proto si zastupitelé chtějí jediného akcionáře klubu pozvat na zasedání.

Finančně byl fotbal ok, ale hokej…

Sám Hora odmítá, že by financování klubu bylo na vodě. Finančně prý je klub v pořádku. Před prodejem se prý domluvili s městem na podmínkách, jak situaci stabilizovat, a to prý bylo oboustranně dodrženo. „Klub jsme oddlužili, navýšili rozpočet, jak jsme slíbili. Co se stalo, nemám potuchy. Finanční selhání to nebylo, ale sportovní. Pět měsíců bylo vše v pořádku a poslední měsíc a půl se něco změnilo. Po sezoně přijmeme opatření,“ řekl.

Naopak, ústecký hokejový Slovan už podle svého šéfa Vladimíra Evana opatření přijal, ač několikrát po pádu do druhé ligy několikrát zdůraznil, že peněz není nikdy dost. Ústečtí odchovanci, olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun a mistr světa z Petrohradu Martin Štěpánek povedou A-tým v sezoně 2022/2023. Oba jsou dlouhodobě spjati s ústeckým Slovanem, stejně jako další dvě ústecké legendy Jaroslav Roubík a Martin Volke, které oslovil Jan Čaloun. „Chtějí aktivně pomoci Slovanu s návratem do Chance ligy. Martin Volke bude zároveň dělat trenéra brankářů,“ upřesnil Evan. Na brankářském postu bude Slovan spoléhat na Lukáše Cikánka, který v minulé sezoně odchytal třináct zápasů s úspěšností 90,56 procenta a v Kladně nasbíral i 130 extraligových startů.

Sporty pod lupou

Ústí na sport ročně věnuje kolem 57 milionů korun, největší kus si z tohoto koláče ukousnou právě hokej a fotbal. Náměstek primátora Michal Ševcovic (PZS) poznamenal, že neúspěch fotbalu a hokeje určitě není v tom, že by klesala finanční podpora. „Určitě nechceme, aby neúspěchy omezily sport mládeže. Ale očekáváme, že nám kluby předloží strategii návratů do nejvyšší soutěže. Mají samozřejmě čas na nápravu, ale pokud by to mělo trvat delší dobu, potom by město mělo přijmout nějaká opatření,“ dodal s upozorněním, že město nemá v klubech žádné podíly.