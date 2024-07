Ústí nad Labem čelí mnoha problémům, rozbité silnice, chodníky, sociální potíže, parkování, mohl bych pokračovat v podstatě donekonečna. Jak těžké je mezi tím vším na magistrátu prosadit sport? Ohromně, protože každý odbor pro sebe samozřejmě chce co nejvíc. Sport naštěstí škrty neměl, zároveň se ale rozpočet příliš nenavyšoval. Letos jsem trochu ambicióznější. Snažím se sehnat podporu ve vedení města, ale samozřejmě každý má jiné preference. Rozumím tomu, když se někdo ozývá s tím, že jsou neopravené komunikace a na úkor toho se dávají miliony do sportu. Je to o dlouhých vyjednávání, kolik peněz se pak z jednotlivých odborů musí dát dolů. Letos město dalo na činnost sportovním klubům téměř šedesát milionů korun. Reálná představa na příští rok je získat ještě o pět šest milionů víc.

Je bezpochyby náročné poskládat dostupné finance tak, aby byl každý spokojený. Vyhoví se vždy všem?

Vždycky se dostane na všechny, nemáme nikoho mimo systém. Sešel jsem se s pěti mediálně nejatraktivnějšími kluby v Ústí, abych si udělal podrobnější obrázek, jak oddíly fungují a kde se tedy bude hodit větší příspěvek a kde naopak menší. Kromě hokeje, fotbalu, basketbalu a dalších mediálně atraktivních klubů, které dostávají fixní částku, město ostatním oddílům finančně pomáhá prostřednictvím šeků. Je to osm tisíc na dítě, to znamená, že pokud má klub sto dětí, přijde si na 800 tisíc. Mládež má vždy přednost.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Radní pro sport Jiří Horák těsně po rozhovoru pro Ústecký deník.

To ale nejsou jediné finance, které město do sportu dává, že?

Peníze na činnost jsou jen jedna část, druhou tvoří peníze na sportoviště. To jsou peníze, které třeba nejsou tolik vidět, ale někdo ta sportoviště platit zkrátka musí. Jen na provoz zimního stadionu dáváme osmnáct milionů ročně. Kromě zimáku to je fotbalový areál, tenisové kurty, a tak dále. Z šedesáti milionů máte nakonec i čtvrt miliardy.

S oblibou říkáte, že vždy čekáte na činy, nikoliv na slova. Kdy naposledy vás nějaký čin ze sportovního prostředí na Ústecku potěšil?

V posledních letech je to určitě basketbal, který funguje skvěle jak po sportovní stránce, tak po stránce organizační. Mládež Slunety jde nahoru, úspěchy má i áčko. Manažer Tomáš Hrubý je člověkem na svém místě, jeho styl je mi sympatický. Umí rozseknout i nepříjemné věci, je apolitický a umí jednat se všemi. Bylo by fajn, kdyby to tak dělali všichni. Basketbal nyní v Ústí drží prapor.

Jaká je vlastně vaše představa, jak by vše mělo ideálně fungovat?

Aby kluby byly v situaci, kdyby nevěděly, jak finance utratit. Aby měly tolik peněz, že investují do trenérů, do servisu pro hráče a aby si mohly dovolit snižovat příspěvky.

Jste spojený s ústeckým florbalem. Umíte se udržet a svoji srdcovku neupřednostňovat před jinými sporty?

Ano, tohle samozřejmě dokážu. Když jsem třeba minulý rok program tvořil poprvé, navýšili jsme dotaci basketbalu a volejbalu, nemám problém s tím osobní rovinu s florbalem oddělit. Zároveň ale říkám, že pokud by třeba právě florbalisté postoupili do nejvyšší soutěže, nemám problém s tím dát áčku i půl milionu. Naopak když nepostoupí, nedává mi smysl posílat tam více financí než doposud. Florbal je ale velmi čistý sport, tvořený z 95 procent Ústečany, co tu studují, pracují, trenéři jsou placeni pár tisícovkami na DPP, hráči normálně platí příspěvky.

Pojďme k hokeji a vraťme se ještě k předchozímu vedení A-týmu. Jak na vás Michael Agateljan působil?

Tam právě bylo hodně slov, ale málo činů. Na začátku jsem neměl důvod jeho koncepci nevěřit. Když jednal, znělo vše důvěryhodně, peníze prý měl, ujišťoval, že vše zařídí, obstará. Postupně se ale problémy nabalovaly a já začal zjišťovat, jak se věci mají. Agateljan doposud neodevzdal vyúčtování za první polovinu roku 2024 a momentálně nám hokejový A-tým dluží milion a půl.

Pokračujte.

To samozřejmě svazuje ruce novému vedení, které by rádo získalo druhou polovinu dotace, jenže já si nedovedu představit, že tak učiníme. Systematicky se mi to prostě nelíbí, vlastně nevíme, jestli za měsíc nepřijde nový subjekt, je to zkrátka nečitelné. Agateljan přislíbil, že nám bude částku vracet ve splátkách, ale pokud se tak nestane alespoň z části, druhou polovinu dotace hokejové áčko nedostane. Všechny sporty jedou zavedený systém, nevidím důvod, proč by to měl mít hokej jinak.

Jaký máte názor na nové vedení Slovanu?

Dojem je určitě lepší, než u prvního případu. Nejsou to ale borci, co by měli pár milionů, které by obratem mohli nasypat do áčka. Slovan potřebuje silného strategického partnera, jak tomu je třeba u fotbalu. Čeká je těžký boj, teď je to v podstatě údržba.

Neustálým tématem je druhá ledová plocha. Bude?

(dlouze přemýšlí) Jako město nemáme peníze na to, abychom postavili něco ze svého, snažíme se mít projekty v šuplíku a jakmile se vypíše dotační titul, hned projekt přihlásíme. S Vláďou Evanem (šéf hokejové mládeže, pozn. red.) jsme v neustálém kontaktu a řešíme samozřejmě i tohle. Existuje univerzální projekt od hokejového svazu, který je ochotný nám jej prodat. Ve chvíli, kdy Národní sportovní agentura vypíše dotační titul, bylo by dobré tam projekt hned poslat.

Není trochu ostuda, že Ústí jako krajské město nemá druhý led? Některá města v Česku mají i čtyři ledové plochy a nebavím se o Praze.

Za mě je ostuda spíš to, že nemáme městskou sportovní halu. Nebýt Slunety, neměl by se kde hrát na profesionální úrovni basketbal, volejbal, florbal, futsal. To je vetší problém než to, že chybí druhý led. Strašně rád bych sportu v tomto ohledu pomohl, ale moc reálně to v brzké době nevidím. Těžko říct.

Nakousl jste fotbal. Tam peníze zřejmě problémem nejsou. Ozývá se fotbal s žádostmi o pomoc?

Je pravda, že u fotbalu asi není takový tlak na pomoc od města, ale samozřejmě nikdo nechce všechno dotovat ze svého. U fotbalu je větší tlak spíše na obecnější věci, na provoz stadionu, různé opravy, teď tam třeba zatéká přes střechu, což musíme vyřešit. Líbí se mi, že u fotbalu není cílem hrát druhou ligu, ale chtějí víc, jednou by rádi do Ústí vrátili první ligu. Vědí co dělají, mají to v hlavě srovnané. Je jen otázka času, kdy ústecký fotbal půjde nahoru.

Živíte se jako marketingový manažer. Je vám poněkud extravagantní marketingová strategie Viagemu sympatická?

Zajímavá otázka. Když s tím kluci začali, je pravda, že obočí jsem zdvihl, ale právě spíš z pohledu markeťáka. Nakonec mi to ale nevadí. O ústeckém fotbale se mluví, jejich marketing přitahuje pozornost, peníze, je na to ohlas ze všech stran. Musí to jít ale ruku v ruce se sportovními výkony. To se daří a myslím, že nahoru půjdou velice brzy. Je dar z nebes, že nějaký Viagem z Prahy zakotvil v Ústí. Jiné kluby v marketingu zaostávají a musí na něm zapracovat. To je slabina. Zápas musí být show!

Skutečně je Ústí město sportu? Řada lidí se nad tímto sloganem škodolibě pousměje.

V Ústí je přes sedmdesát klubů, tři a půl tisíce dětí tu aktivně sportuje. Když to vezmu technicky, on ten slogan už je minulostí, máme nový – Ústí sportuje. Ale troufám si říct, že Ústí je sportovní město. Nemůžeme mluvit jen o hokeji a o fotbale, ty kluby samy mohou za situaci, že nehrají mezi profesionály, samy kluby, respektive manažeři, mají shánět finance, i když laický pohled samozřejmě snáší vinu i na město. Jsme sice významný sponzor, nadále budeme, ale to prostě nestačí.