Hodně se skloňuje především hokej a fotbal, především v souvislosti s jejich pády z profesionálních soutěží. Budou se proto muset uskromnit co do financí od města, nebo naopak chce město přidat a pomoci je zvednout zpět?

Teď oběma klubům běží rok (sezona) ochranné lhůty dle smlouvy s městem. Velmi si přeji, aby oba týmy postoupily zpět a my nic nemuseli měnit a mohli se soustředit na navyšování rozpočtu do sportu. Nicméně v případě, že hokej či fotbal nepostoupí, vypadávají dle smlouvy a sportovní koncepce z preferovaných sportů. To se tedy týká jen dospělých, mládež bude nadále podporována stejnou částkou. Kluby potom budou mít dle mého dvě možnosti. Upustit od ambicí, soustředit se na mládež a připravit si vlastní odchovance pro návrat za dva až tři roky. Nebo do toho více šlápnout a jít cestou „více peněz“ a urvat to. To je ale otázka na oba kluby, jakou cestou půjdou. Město je v podstatě sponzor, který si platí účast v nejvyšší či druhé nejvyšší soutěži a za to dává klubům miliony. V případě, že k tomuto plnění nedochází, by asi žádný sponzor nebyl rád a krátil by své plnění. Velmi důležité je, že „A“ týmy hokeje a fotbalu jsou normální obchodní společnosti. Většina klubů jsou spolky, které nemohou vytvářet zisk.



Má smysl kvůli tomu měnit sportovní koncepci města?

Měnit koncepci dle mě není dobré. Jsou v ní nastaveny parametry podpory sportu. V případě, kdy jeden klub nesplňuje podmínky, měnit jen kvůli němu koncepci? To jsme ji nemuseli dělat. Měnit podmínky za běhu není nikdy dobré. To je jako měnit pravidla během zápasu, když zrovna váš tým nevyhrává. Máme tu ale i ostatní preferované sporty, třeba basketbal, volejbal a stále ještě poměrně nově i florbal. Pokud budou plnit podmínky, není potřeba nic měnit. U basketbalu i volejbalu bych ale rád viděl zvýšenou podporu, a to z jednoho prostého důvodu. Oba kluby hrají nejvyšší soutěž, pravidelně jsou v TV a pro město je to reklama. Basketbal zde i pravidelně pořádá All Star Game, a to je akce, která je opravdu na perfektní úrovni. Atletika a krasobruslení jsou také v mediálně atraktivních sportech. Dostávají mimo šeků i podporu navíc. Oba tyto sporty by ale nejvíce potřebovaly prostory. Vím, že atletům chybí krytá hala či alespoň tunel. Oba tyto sporty chci podpořit zvýšením finanční podpory města už v roce 2024.

Jak bude vypadat financování ústeckého sportu v příštím roce a výhledově do dalších let?

Bude v podobném duchu jako v letech minulých. Ve sportu je důležitá kontinuita a my si to uvědomujeme. Nicméně jednu novinku připravenou mám. Chci pomoci klubům, kterým se významně zvýšil nájem kvůli energetické krizi. Zatím si kluby žádaly mimo, dotačně a bez pravidel. Tyto žádosti jsme nepodpořili, ale zároveň jsem začal pracovat na dotačním programu na pomoc těmto klubům. Mělo by to fungovat na bázi „ukaž smlouvu za rok 21 a 22 a můžeš si požádat o rozdíl“. Zároveň je zde sportovní koncepce na 7 let, která byla vytvořena odborníky z basketbalu, hokeje, volejbalu, plavání, tenisu, atlety atd. Jde o jakýsi návod, jak každý rok připravovat dotační programy, pokud to rozpočet dovolí. Každopádně si myslím, že je to koncepce velmi dobrá, i ve srovnání se zkušenostmi z okolních měst.

Samozřejmě je tu i sport mládeže, jak to s tím bude vypadat?

Mládež je a bude nadále podporována. Minulý rok byly navýšeny významně finance na šeky. I v roce 2024 počítáme s drobným navýšením. Nicméně to nebude tak významné jako v roce minulém. Ale trend podpory mládeže bude pokračovat.

Mnozí šeky považují za nespravedlivé a kritizují administrativu s tím spojenou, jak tuto kritiku vnímá město?

Víme o tom. Zajímalo by mě ale, kdo má šeky za nespravedlivé. Naopak, setkávám se s kluby, které jsou zvýšením podpory šeků nadšeni. Původní návrh byl zamýšlen hlavně jako podpora klubů po pandemii covidu. Nicméně i energetická krize je z tohoto navýšení sanována. Šeky jsou nejsnazší a nejpřímější podporou od města směrem k dětem v Ústí nad Labem. Ano, co kluby tíží, je administrativa. Již to řešíme, aby se to dalo vyřešit i bankovní identitou například. Aby odpadla byrokracie v podobě vybírání fyzických papírových šeků.

Jak přístup města vnímají kluby a proč, mluvili jste s nimi o tom?

Jestli zde mluvíme o mediálně atraktivních, tak ano, mluvil jsem s fotbalem, hokejem, basketbalem, florbalem, volejbalem, americkým fotbalem, tenisty, plaváním… Prostě skoro se všemi a chci jim pomoci. Ne vždy to ale lze, nicméně se pokusím pomoci, jak jen budu umět. Co se týče ostatních klubů, které „spadají do šeků“, panuje hlavně díky 87procentímu navýšení šeků spokojenost. Nemám zatím negativní zkušenost.

Mohl byste shrnout principy případné nové sportovní koncepce?

Nová koncepce se bude tvořit v letech 2025 až 2026. Ovšem žádnou revoluci nepředpokládám. Maximálně evoluci, což není totéž. Rád bych zjednodušil administrativu, hlavně u šeků. Nastavil víceleté granty pro mediálně atraktivní sportovní kluby, a hlavně navyšoval rozpočet sportu. Rád bych snížil počet dotačních titulů a zjednodušil je. V neposlední řadě chci nastavit obecný klíč na podporu sportovních akcích ve městě.