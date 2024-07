Pejskům je šest týdnů a brzo poputují do nových domovů. „Věnujeme se s manželkou chovu australských ovčáků a miniaturních amerických ovčáků, štěňátka jsou australští ovčáci. Narodilo se nám jich celkem pět a nyní jim je 6 týdnů. Koncem července poputují do nových domovů, jednu psí holčičku máme ještě volnou," sdělil Lukáš Novák z chovatelské stanice Galaxy of Adventure.

Mazlení s chlupáči cvičící ženy a dívky bavilo. Další štěněcí jóga je v plánu v neděli 21. července. „Tento termín je už vyprodaný. Ale nezoufejte, další jógy se chystají,“ dodal Richtr.