Stejně jako každý rok začali ústečtí strážníci hlídat hřbitovy a jejich okolí před vandaly nebo zloději. Výzdoba hrobů je totiž během Dušiček snadno může zlákat.

"Pro řadu lidí je návštěva hřbitova událostí, kterou absolvují třeba jen jednou do roka, a to právě v těchto dnech. Někteří chodí zavzpomínat na své zesnulé každý týden a někteří, hlavně lidé z daleka, se přijedou podívat a připomenout si své blízké jen v tomto období. Na ústeckých hřbitovech a jejich okolí se proto bude pohybovat několik pěších hlídek a v noci se na tato místa zaměří i strážníci se psy," uvedl zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.

Návštěvníci se na hřbitovy dopravují nejen autobusy, ale také auty. Proto budou strážníci dohlížet také na správné parkování.

"Městská policie apeluje na návštěvníky hřbitovů, aby své návštěvy rozložili do více dnů, a to kvůli ochraně nejen svého zdraví, ale i zdraví ostatních návštěvníků. Dále strážníci apelují na parkující řidiče, aby si cenné věci nenechávali ve svých vozidlech na viditelných místech, protože vozidlo není výkladní skříň a některé věci by mohly zlákat případného zloděje ke svému nezákonnému obohacení," doplnil Novotný.