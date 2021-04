Spor o přibližně tři miliony korun nejspíš čeká ústecký magistrát. Nezaplatil totiž firmě Develop Plus, která rekonstruovala podchod pro chodce a měla na starosti související práce naproti ZŠ Nová na Kamenném Vrchu. Město Ústí odstoupilo od smlouvy a tak společnost zvažuje právní kroky.

Podchod v Nové ulici na střekovském Kamenném Vrchu. Štuky a malba praskají, odchlipují se. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Přitom do budoucna chce ještě Ústí vybudovat místo pro přecházení, kudy by mohli vozíčkáři i matky s kočárky. Zároveň přesune zastávku MHD a umístí sem čtyři kamery. Přestavba se ovšem nezdá ideální vedení školy. Za lepší by považovalo, kdyby se podařilo podchod přestavět tak, aby byl bezbariérový.