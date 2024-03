/FOTO/ Obecně se tvrdí, že děti málo čtou, poctivé babičky se přesto snaží, původní české pohádky už ale netáhnou. Televize nabízí dětské zahraniční seriály, kde malý človíček bojuje s vesmírnými potvorami, počítačové hry zaměstnávají mozky těch nejmenších, chytrý telefon porazil v cílové rovince Hurvínka i kouzelníka. Taková je doba. V pátek 1. března přijela na zámek do Trmic mladá spisovatelka Petra Martíšková z Kadaně, aby prvňáčky prověřila a nabídla vlastní příběh.

Spisovatelka Petra Martíšková přijela na zámek do Trmic představit dětem své knížky. | Foto: Miroslav Vlach

Kamenný sál se na dvě hodiny proměnil v soutěžní arénu, kde každý dostal šanci. "Víte který živočich je nejrychlejší, který doskočí nejdále, předhoní šnek želvu? Prostě zvedněte ruku a dejte svůj hlas nabízené fotografii. Ústecká ZOO napovídá všem, kdo tam byl, zaboduje," tvrdila černovlasá dáma před bílým plátnem. Kluci fandili gepardovi, holkám se líbil klokan, šnek neměl šanci. Spisovatelka určila pořadí a chválí. Brouzdá chvilku virtuálním lesem, děti ji napovídají, koho tam může potkat, jaké houby patří do košíku a které ne, proč mají být v lese tiše. Potom došlo na dračí příběh. Na závěr děti převzaly pamětní listy plné obrázků, spisovatelka odpovídala na otázky Deníku.

Už jsem vás tu potkal před čtyřmi roky. Co se za tu dobu u vás změnilo?

Stále bydlím kousek od Kadaně, stále spolupracuji s knihovnami, stále se snažím probouzet v dětech lásku ke knize. Objíždím školy a hlavně stále píšu. Momentálně mám v distribuci celkem 27 knih, hlavně pro děti a mládež. Jedna kniha je momentálně v tiskárně, jednu dokončuji. Nestěžuji si, ale pouze knihy by mě neuživily. Mám ještě jiné aktivity. Jsem lektorka, šéfredaktorka ženského internetového časopisu, pořádám speciální kurzy, dělám besedy, natáčím krátká instruktážní videa, vedu taneční kroužek a domácnost. Mám dvě děti, manžela a stále plnou hlavu nápadů.

O dětech jsme minule nemluvili. Jaký mají vztah k vašim knihám?

Dceři je šestnáct let, navštěvuje gymnázium v Kadani, ráda tancuje, čte a zajímá se o dabing. Ta mi dlouho dělala zpětnou vazbu. Syn studuje čtvrtým rokem na UJEP, je mu třiadvacet let, před týdnem odletěl do Kanady, kde bude půl roku učit češtinu. V rámci programu Erasmus si to sám vyřídil, komunikoval s vedením Českého domu v Kanadě, moc se tam těšil. Jak se říká, básnické střevo má, ale zároveň řeší spoustu dalších koníčků. Zajímá ho technika, sport, video a zdravá výživa. Pohádky prý raději vypráví. V létě se vrátí, tak se ho zeptejte sám.

FOTO: Konference v knihovně se zúčastnilo více než 70 angličtinářů

Naznačila jste, že si točíte nějaká informační videa. Co je obsahem?

(smích) Jak jste sám řekl, školáci moc nečtou, považují to za ztrátu času, vyjadřují se v nějakých zkratkách, proto, když jim nabízím obsah mé knihy, dělám to pomocí krátkého videa. Hodně mi pomáhá dcera a její kamarádi. V telefonu mám několik ukázek, můžete se podívat.

Všiml jsem si, že hlavním hrdinou vašich pohádek není Honza, ale dráčci, hejkalové, hastrmani a čertíci. Proč?

Děti mají neskutečnou fantazii, v mých pohádkách jsou spíše legrační nešikové a dobráci, než drsňáci. Učí se, přizpůsobují, hledají východiska, stejně jako malí čtenáři. Už několik let spolupracuji s několika skvělými ilustrátory, pěkný obrázek prodává.

Hodně se mluví ve spojení s knihou o umělé inteligenci. Jak to vidíte vy?

Přiznám se, že tohle by byla otázka spíše pro mého syna, ten se v těchto věcech lépe vyzná. Uvidíme.

Pátého března má Petra Martíšková narozeniny, třeba dostane nápad na další pohádku.

Mohlo by vás zajímat: Kameny zmizelých na Střekově? Podle opozice hlavně ostuda