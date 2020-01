Mnozí cestující však stále neumějí se systémem pracovat. A to přesto, že první etapu spustilo město už loni v červnu.

Ústečané mají hned několik možností, jak si koupit jízdenku na autobus. Vedle tradiční papírové jízdenky lze získat platný přepravní doklad pomocí SMS zprávy, aplikace SEJF nebo právě platební kartou. „Multikanálový elektronický odbavovací systém umožní komfortní a moderní způsob odbavení cestujících. Mezi základní přínosy patří rychlost, jednoduchost či poskytnutí slevy z ceny jednotlivého jízdného při využití elektronické platby,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem Libor Turek.

Ne každý však s platební kartou v MHD umí zacházet. „O možnosti platit kartou přímo ve voze jsem něco slyšel od známých, ale neptal jsem se, jak to funguje, takže to nevím,“ pokrčil rameny pan Jaroslav, která cestoval v lince číslo 11.

Postup je přitom jednoduchý. Při nástupu cestující přiloží bezkontaktní kartu k validátoru, který je umístěný u každých dveří. Na displeji zeleně zasvítí „nástup“, což znamená, že je označen nástup do vozidla. Při výstupu je nutné k validátoru přiložit platební kartu znovu, displej ukáže oranžový „výstup“, čímž se jízda ukončí. Pokud chce cestující přestupovat na jiný spoj, musí při každém nástupu či výstupu do vozidla přiložit kartu k přístroji.

Na linkách, jež jezdí mimo Ústí nad Labem, tedy do jiné zóny než 101, je doporučený postup poněkud jiný. Při nástupu přijde cestující k validátoru a vybere si, do které zóny jede.

Následně přiloží kartu a proběhne platba. Pokud si nezvolí pásmo a hned přiloží platební kartu, dojde k platbě také, ovšem je brána jízda až do konečné stanice. Například na lince číslo 11 by se mu započítala cesta až do Chlumce, i když by jel jen po Ústí. Podobně když si cestující při výstupu zapomene „odpípnout“, odečte se mu cena za jízdu do konečné stanice dané linky. V případě, že jízda potrvá do 45 minut, odečte se částka 16,20 koruny, v případě jízdy delší než 45 minut nebo do jiné zóny než 101 se odečte 18,90 koruny. Peníze se ovšem z účtu neodečtou hned, ale až za několik dní podle typu platební karty.

Novinkou druhé etapy je také možnost zakoupení elektronické časové jízdenky, která je spojena buď s bezkontaktní platební kartou cestujícího, nebo s dalšími druhy platebních karet. Ty se dají koupit v Informačním centru dopravního podniku. Informace a návod o registraci najdete na webu eshop-bpk.dpmul.cz.

Od prosince také došlo ke změně cen. Vzhledem k integrační smlouvě mezi dopravním podnikem a Ústeckým krajem je podnik povinen navýšit cenu jízdného o procento odpovídající míře inflace. Jednorázové obyčejné jízdné se z 18 korun zdražilo na 20 a z 21 na 22 korun. Cena jízdného pro seniory a studenty zůstala stejná.

Zlevnily naopak roční kupóny, a to z 4 845 na 3 990 korun. „Roční kupón využívá zhruba tisíc cestujících. V přepočtu na jeden den se jedná o částku 10,93 korun,“ poznamenal ředitel Libor Turek.