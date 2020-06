Revolvingový úvěr překračující jednu miliardu korun. Jeho získání pro město schválili ústečtí radní. Peníze by mělo Ústí použít na rekonstrukci Corsa, přestavbu bývalé ubytovny v Čelakovského ulici nebo starého rektorátu, případně pavilonu primátů v zoo a další investice. Město přitom bude ke konci roku stále ještě dlužit zhruba 829 milionů.

Návrh musí ještě schválit ústečtí zastupitelé. Minimálně opozice je však proti. Shoda ovšem nepanuje ani v koalici. Už při hlasování na zasedání rady bylo sedm radních pro návrh a dva z hnutí UFO byli proti. Mají totiž kromě současné vysoké zadluženosti obavy z propadu daňových příjmů.

Radní počítají s tím, že by úvěr využívali od letošního října do konce roku 2024 na předem vybrané investice. Veškeré dotace na tyto projekty by město muselo použít ke splácení tohoto revolvingového úvěru. „Nesplacená část úvěru bude překlopena na dlouhodobý investiční úvěr s rovnoměrnými měsíčními splátkami do konce roku 2034,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) s úvěrem souhlasí a argumentuje mimo jiné i nutností investovat do zoologické zahrady. I kdyby prý město založilo pro zoo fond, tak by to nezaručilo, že bude mít dost přebytků na jeho plnění penězi. A kdyby mělo, peníze by mu tam prý jen nečině ležely. „Garantujme zoo, že budou schopni postavit minimálně to, co jim padá na hlavu. Tedy pavilon primátů, který vychází na 60 milionů. Chceme, aby v revolvingovém úvěru bylo tříleté financování investic zoo,“ řekl.

S tím ovšem nesouhlasí náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která má na starosti městskou pokladnu. „Takhle se město z dluhů nikdy nedostane. Nevíme ani, jak hluboké mohou být dopady koronavirové krize. Lidé vědí, že je potřeba se kvůli tomu uskromnit. Ale nevezmou, kdyby město kvůli nesplácení úvěru zkrachovalo, a budou mít pravdu. Ta situace může nastat. Kupujme si jen to, na co máme,“ vyzvala Nechybová.

Pokud ANO, ODS a PZS nepřesvědčí UFO, aby pro úvěr zvedlo ruce, bude záležet především na hlasech komunistů. Šéf klubu KSČM Pavel Vodseďálek uvedl, že primátor si s nimi kvůli tomu dal schůzku na příští čtvrtek. „Když mě přesvědčí, že z toho město bude mít prospěch, návrh podpoříme. Ale je to obrovská suma, raději bych polovinu. Navíc už teď máme v rozpočtu díru čtvrt miliardy korun,“ poznamenal Vodseďálek.

Opozičnímu hnutí PRO! Ústí podle zastupitele Lukáše Blažeje (Piráti) ovšem schůzku prozatím nikdo nenabídl. „Pravděpodobně se blíží ekonomická krize, nemůžeme v takové situaci dál zadlužovat město. Navíc na projekty, jež nevycházejí z pořadníku potřebnosti. Bude to údržbářský dluh,“ dodal.