V bytové politice začíná mít město jasno. Bude investovat především do vlastních nemovitostí. Městské domy obsahují celkem kolem šesti desítek bytů v ulicích Matiční, 1. Máje, Čelakovského a výhledově Karla IV.

Opravy budov hodlá město financovat především z vhodných dotačních titulů. Zároveň vypracuje pravidla, komu přidělit sociální bydlení. Jejich základem bude vyhnout se lidem, kteří nemají zájem pracovat a přidělený byt by jen zničili.

Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), nové nemovitosti město kupovat nechce. S výjimkou bývalého rektorátu v Hoření ulici na Severní Terase. To zastupitelé projednají na pondělním zasedání. „Dům 1. Máje chceme financovat z evropského programu ITI. Doufáme, že původní vlastník nám ho včas předá, abychom stihli podat žádost. Prozatím už máme pasportizaci, což je základ projektování,“ řekl Tošovský s tím, že na další rekonstrukce chce magistrát získat dotace z programu Výstavba ministerstva pro místní rozvoj.

Podle druhého náměstka Tomáše Vlacha (ANO 2011) obsahuje někdejší problémová ubytovna, dnes vyklizený panelák v Čelakovského ulici, 36 bytů. Ostatní budovy mají kolem dvanácti a činžák v Předlicích čtyři byty. „Což je důležité kvůli podmínkám dotace,“ vysvětlil.

Přidělování bytů se ještě plánuje

Co se týká pravidel pro přidělování sociálních bytů, město je hodlá představit veřejnosti nejpozději v roce 2021. „Musíme si ověřit, co funguje. Chceme spolupracovat s lidmi v terénu, kteří pracují se sociálně slabšími rodinami. Ti nám pomohou zjistit, jak v přidělování bytů postupovat, abychom vybírali ty, co mají potenciál odrazit se ode dna a pracovat tak jako ostatní lidé,“ uvedl Vlach.

Aktivisté v minulosti poukazovali na případy údajného rasismu na bytovém trhu. „Tady v Ústí není tržní nájemné tak drahé, ale Romům nikdo byt třeba ve Všebořicích nepronajme. Nezbývá než jít za obchodníky s chudobou. Ti šroubují cenu nájmu v ghettu na dvojnásobek,“ několikrát upozornil například Miroslav Brož.

I těmto lidem by mohla nově připravovaná metodika sociálního bydlení podat pomocnou ruku.

Opozice ale považuje připravovaný recept městského vedení na bydlení za polovičatý. Například pirátský zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí) upozornil, že počet žádostí o sociální bydlení dalece přesahuje počet bytů, které má prostřednictvím obvodů Ústí k dispozici. „Takže oprava pár domů s několika byty to rozhodně nevyřeší,“ podotkl.