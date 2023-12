Poslední předvánoční sobotu vyrazily tisíce Ústečnů na nákupy. Obchodní centra už od rána měla plná parkoviště a skupiny nakupujících se v obchodních centrech srocovaly hlavně u potravin, elektroniky a čehokoliv zlevněného.

Předvánoční shon v obchodních centrech, Trmice. | Video: Janni Vorlíček

Například v Trmicích nebo ve Všebořicích u Tamdy se prodejci vánočních jedlí z plantáže v Beskydech nezastavili. Přitom si zákazníci většinou zachovávali chladnou hlavu a ironický humor. „No, bez vaječňáku, salátu a kusu masa ve strouhance nedám o Vánocích ani ránu," přitakal Ústečan ze Severní Terasy Jindřich Kučera. „Já už mám ale zásoby v lednici. Mě baví courat obchoďákem, zdrbnu výzdobu, Santu a tety s vánočkou pro kočku, znáte to z té písničky," smál se.

Naproti tomu na Severní Terase to minimálně po ránu vypadalo jako každý jiný víkend. „Já čekala davy, ale v pohodě. Ono to podle mne bude horší odpoledne," poznamenala Ústečanka Marie. „Za chvíli vyjedeme do Trmic, ale nebudeme nic kupovat na splátky jako v minulých letech. Už jsem poučená," poznamenala.

Podobně k tomu přistupovali i ostatní oslovení Ústečané. Prodavači se ovšem v Trmicích nezastavili. Obrázek zaměstnance táhnoucího rudlik s nákladem palet k regálům byl poměrně častý. Všichni měli ve tváři velmi zaměstnaný výraz. „Mně to přijde, že jsou ty návaly zatím nárazové. Ale je znát, že jsou Vánoce, fakt jsem se od rána ještě nezastavil," poznamenal prodavač středního věku. Představit se nechtěl, jelikož prý na to mají tiskovou mluvčí. „Dostal bych za uši," smál se.