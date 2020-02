Tisíce kandelábrů, stovky kusů slavnostního osvětlení i světelných panelů, lampy na přechodech pro chodce a pouliční hodiny. To je zakázka za 46,5 milionu korun, kterou představuje veřejné osvětlení v krajské metropoli.

Do konce tohoto roku se o něj bude starat soukromá firma, potom jí ale skončí smlouva s městem vysoutěžená ve výběrovém řízení. Dalšího soukromého správce už ale město Ústí po odchodu společnosti Eltodo hledat nebude. Rozhodlo se inspirovat Českými Budějovicemi či Karlovými Vary a ponechat si správu osvětlení v rukou městské organizace, přesněji Dopravního podniku města Ústí nad Labem. „Na žádost města jsme zpracovali analýzu, zda jsme vůbec schopni správu a údržbu veřejného osvětlení vykonávat. Teď budeme čekat na definitivní rozhodnutí města,“ uvedl ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

Problémy se světly mohou hlásit řidiči

Správa veřejného osvětlení ze strany dopravního podniku může mít tu výhodu, že poruchy na osvětlení mohou nahlašovat přímo řidiči autobusů a trolejbusů. „Nahlásit to sice mohou, ale nebude to jejich povinností. Řidič má především sledovat situaci před sebou na vozovce,“ poznamenal Libor Turek.

Jak oznámila ústecká mluvčí Romana Macová, radní už analýzu projednali a pověřili ředitele dopravního podniku, aby proces převzetí veřejného osvětlení přichystal.

„Ze zjednodušené studie, kterou dopravní podnik vypracoval, vyplývá, že provozování veřejného osvětlení v jeho možnostech je. Musí se ale dovybavit technickými prostředky a nezbytným personálem, aby se to uskutečnilo bez problémů,“ sdělila mluvčí Macová.

To sice bude představovat určité výdaje, na druhou stranu by ale provozovatel ústecké MHD mohl počítat každý rok s více penězi ve svém rozpočtu. „Předpokládáme, že by DPMÚL měl nabrat pět nebo šest zaměstnanců a pořídit speciální automobil s dvacetimetrovým teleskopickým ramenem,“ upřesnila mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Vzhledem k tomu, že MHD v Ústí provozuje akciovka stoprocentně vlastněná městem, radní si od tohoto kroku slibují snížení nákladů, lepší dohled nad údržbou pouliční osvětlovací soustavy a také širší možnosti, jak na modernizaci pouličních lamp čerpat dotace.

Veřejné osvětlení, Ústí nad Labem

Celkem 12 083 kandelábrů, 205 lamp pro nasvětlení přechodů pro chodce, 275 slavnostního osvětlení a 187 zapínacích míst. Mimo to i 170 světelných panelů a troje hodiny pro veřejnost.