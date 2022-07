"Ústecká veteránská rallye je již tradiční akce našeho Veteran car clubu Česká brána. Po dvouleté pauze jsme oproti minulosti mírně změnili koncept. Už se nejede dvouetapově se zastávkou třeba v Teplicích u Olympie, jako tomu bylo kdysi, ale jede se jen jedna etapa v podobě okruhu širším okolím města," vysvětlil Ondřej Přibyl, pořadatel sobotní akce a předseda Veteran car clubu Česká brána.

Na Mírovém náměstí čekal na návštěvníky i kulturní program. Dopoledne během statické ukázky účastníků rallye zahrála kapela OldBoys, odpoledne pak vystoupila partička Nepitch band.

"Posádky jedou trasu asi 85 kilometrů a mají na to nějaké 4 hodiny. Jedou po krásných vrcholcích Krušných hor, takže to mají i s výhledem. Pro případ, že by se někdo se svým strojem nemohl dostat do kopce, máme v Krupce v pohotovosti i odtahovku, ale snad nebude třeba," věřil při začátku soutěžní jízdy Ondřej Přibyl. "Když přejdeme k samotným strojům, tak si myslím, že jich tu máme o něco málo více než v minulosti. Je to vždy poměrně hodně ovlivněné i počasím vzhledem k tomu, že několik posádek k nám vždycky jezdí i poměrně z daleka ze zahraničí a někteří jednoduše nemají možnost si dát na svoje vozidlo střechu. Dnes jsme napočítali 28 motorek a něco přes 80 aut. Z těch aut je, myslím, 9 do roku výroby 1950 a nejstarší kus techniky zde máme stále plně pojízdný motocykl z roku 1930," dodal pořadatel Přibyl.