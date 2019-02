Návrhy mohl poslat každý, kdo dosáhl 18 let a má trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem. Finančním stropem pro jeden projekt je 350 tisíc korun, přičemž nejlevnější, který lidé poslali, by stál jen 20 tisíc.

Participativní rozpočet zažívá premiéru, s myšlenkou přišlo už minulé vedení města, které na všechny návrhy vyčlenilo celkem pět milionů korun. Které projekty nakonec uspějí a město jim vdechne život, vyberou opět Ústečané, a to ve veřejné anketě na webových stránkách města.

Hlasování končí 28. února, lidé mohou přidělit pět kladných bodů projektům, které jim jsou sympatické, a dva záporné těm, které se jim naopak nezamlouvají. „Návrhů dorazilo celkem 23, z toho dva jsme museli vyřadit, protože nevyhovovaly stanoveným podmínkám. Oběma předkladatelům jsme poskytli vysvětlení, což nakonec i přijali,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.

Jak vysvětlila náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO), zůstává otázkou, zda by krajské město nemělo do budoucna pro participativní rozpočet vyčlenit více peněz. Rozhodne nejspíš zájem, nebo naopak nezájem samotných Ústečanů. „Na druhou stranu si myslím, že bude dobré udržet limit na jednotlivé projekty či návrhy. Není to zase tak málo a z celkového objemu peněz se podaří zlepšit město na mnohem více místech. Jsem ráda, že to nezapadlo a lidé o to mají zájem,“ poznamenala Nechybová.

O prospěšnosti tohoto druhu financování a výběru veřejných projektů je přesvědčen i opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda (PRO! Ústí). „Má to smysl, protože se tak mohou do tvorby a zvelebování Ústí zapojit sami jeho obyvatelé. Vedení města má možnost, jak vyslyšet jejich potřeby. Ideální by ale bylo uchopit je nějak profesionálně,“ připomněl.

Tím měl na mysli, že by návrhy měla posoudit spíš odborná komise nebo příslušný odbor magistrátu. „Třeba zrovna vznikající architektonická kancelář. Samozřejmě s přihlédnutím k hlasování, ale je třeba mít na paměti, že ho lze zmanipulovat,“ pokračoval s tím, že podobně by se mohla veřejnost zapojit do tvorby labského nábřeží.

Mezi zaslanými projekty jsou například zatraktivnění Mánesových sadů nebo dětské hřiště v Parku Republiky u domu dětí a mládeže, veřejná grilovací místa v Městských sadech a jinde, případně rozhledna na kopci mezi ulicemi Švabinského a Na Rozhlednu na Střekově. „To se mi líbí, prý tu nějaká byla, jak napovídá název ulice. Ale vůbec jsem o té možnosti nevěděl, budu to lépe sledovat a zapojím se i příští rok. Konečně taky něco udělají pro lidi,“ dodal jeden z obyvatel střekovské vilové čtvrti na adresu radnice.