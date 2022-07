Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele Mateřské školy Emy Destinové v Ústí nad Labem schválili ústečtí radní. Městská rada zároveň poděkovala rezignující ředitelce Aleně Deylové za její dlouholeté pracovní nasazení i pedagogickou práci a angažovanost ve školství.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení bude 5. září tohoto roku. Nový ředitel, či ředitelka by měl být jmenován letos v říjnu a nastoupit do funkce od 1. prosince 2022.