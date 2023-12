„Nutno říci, že třeba dnešní čtyřicátníci jsou lidi, kteří vyrostli na devadesátkách. Takže už ten věk čtyřicet představuje ty, co poslouchají hudbu devadesátých let,“ zasmál se.

Dá se říci, že pokud v minulosti pořádal nějakou tu kulturu, že na těch akcích potkával stejné lidi a fanoušky. „Plno lidí mi pak říká, proč neudělám něco v Ústí, proč to dělám v Teplicích. Že tam přece nebudou jezdit, aby se trochu pobavili. I když Ústečáci se vždycky jezdili bavit do Teplic, to si pamatuju už za svojí kariéry v mládí, když jsem v Teplicích hrál a to v mnoha podnicích, tak jsem je tam potkával,“ vzpomínal.

Svou profesionální dráhu začal vlastně jako DJ náhodou, a dokonce už v roce 1978. S touto profesí byl dokonce první v celém tehdejším Severočeském kraji, což je v podstatě dnešní Ústecký a Liberecký.

„Nevím, jak to bylo v těch ostatních krajích. Já jsem původně Tepličák, takže k nim mám trošku jiný vztah. Pravdou je, že se vždycky říkalo, že v Teplicích to víc žije. Nevím, kde je chyba,“ poznamenal a pokračoval ve vzpomínkách na mládí. „Těžko říct, co jsem měl raději, jestli rock, nebo pop. Obojí vždycky mělo svoje, něco do sebe a každá doba nese svojí muziku. Vyrůstal jsem na rockovější muzice, jako třeba Led Zeppelin. To ještě komerce nebyla tak populární jako při pozdějším nástupu soukromých rádií a podobně,“ vysvětloval.

Kavárna Savoy se pod vedením DJ Zdeňka Steigera připravuje na páteční premiéru diskoték pro lidi nad třicet.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Všichni víme, že za komunistů museli muzikanti předkládat playlisty cenzorům. I dnes se občas stane, že ten, kdo si objedná DJ, si naporoučí svou muziku.

„Dneska za mnou určitě nikdo takhle nechodí. Naštěstí. Je pravda, že za minulého režimu jsme všichni věděli, že musíme hrát dvě třetiny produkce z tvorby socialistického sektoru. Všichni jsme ale taky věděli, že to nikdo nedodržuje, protože to ani nešlo. Například, ještě když jsem hrál pod Kulturním střediskem, měli jsme taková každoměsíční školení. Tak jsem tam vždycky říkal, proč si pořád lžeme. Vždyť to není pravda,“ líčil tehdejší poměry.

„Nakonec, když jsem hrál tady na Střekově, tak mi sami ti soudruzi na těch svých akcích říkali: Hele, dneska, dneska to klidně otevři, jo. Dneska nemusíš dodržovat ty pravidla. Takže i oni sami dobře věděli, že to nelze,“ smál se Zdeněk Steiger.

K hudbě měl blízko od dětství. Bydlel v Teplicích kousek od kulturního střediska Perla, kam jako patnáctiletý chodil na dětské diskotéky.

„V podstatě tenkrát dětské, protože to bylo od tří hodin. Dneska už by nikdo ve tři hodiny odpoledne nepřišel. Tenkrát mě to začalo moc bavit a jednou onemocněl pracovník kulturního střediska, který to měl na starosti. Tak za mnou přišli, jestli bych to zvládl za něj zaskočit. Tím jsem se k tomu dostal a pak už jsem se, dalo by se říct, rozvíjel,“ přiblížil své začátky.

„Když se vrátím do současnosti, myslím si, že jsem profesionál. Co se týká muziky, mám široký záběr. Hodně reaguji na návštěvníky, kteří přijdou. Když uvidím, že jsou tady čtyřicátníci, tak je nebudu trápit písničkami jejich rodičů. Samozřejmě, můžu hrát i pro šedesátníky, nemám žádný problém pustit Franka Sinatru, nebo Elvise. Hraju všechno až po současnost,“ poznamenal.

Přesvědčit se o tom ostatně bude moci každý už od tohoto pátku. Akce začne od 21 hodin, hudební program začne o hodinu později a pokračovat bude do zhruba tří hodin do rána.

„Myslím, že dnes to není a už nebude stejné, jako tenkrát. Dneska jsou lidé zahlcení, valí se to na ně z rádia a televize, všichni mají nějaký sociální sítě, všichni jsou na Youtube. Dneska nemá nikdo problémy, jako naše generace, kdy panoval nedostatek všeho. Kdy jsme čekali na pořad Zákruta v rádiu, že tam zahrají dvě anglické písně. Dneska mají mladí spoustu vyžití, už třeba ani ta diskotéka není pro ně,“ zamýšlel se.

„Lidé nad třicet let se mezi nimi mohou cítit staře, může jim vadit jejich hudba, na kterou si ani nezatancují. Takže bych si přál, aby věděli, že tady nějaký ten podnik 30+ také najdou. Dřív jsme měli v Bohemce v Ústí bar, kde jste si mohl ve středu, když přijeli známí, jít večer sednout. Dneska v týdnu nemáte kam. Tady u nás nějaké to okýnko mají, kde by si mohli zatancovat,“ dodal.

Zdroj: Martin Mudroch