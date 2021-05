V následujících dvou až tří letech se ovšem pro stávající provozovatele těchto her příliš nemění. Budou moci pokračovat tak dlouho, dokud jim to umožní povolení, jež obdrželi od ministerstva financí. Během té doby ale musí vymyslet, jaké služby budou poskytovat dál. Další povolení už nedostanou právě kvůli platné vyhlášce, která výherní automaty na území krajské metropole zakazuje.

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), hlavní důvody, proč začala vyhláška platit, jsou především morální. „Společenské dopady gamblingu jsou tak vysoké, že se cítíme vázáni závazkem tento druh kšeftu nepodporovat,“ řekl.

Podle jeho náměstka Tomáše Vlacha (ANO 2011) vyhláška zakazuje pouze ten druh hazardních her, který považuje město za nejrizikovější. „Souhlasím, že nulová tolerance vůči hazardním hrám není úplně dobrý přístup. Proto vyhláška nezakazuje kasina a další sázkové hry. Jen výherní automaty,“ uvedl.

Jednomyslná shoda ovšem v koalici o správnosti nového městského nařízení nepanuje. Protinávrh podal zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí/Piráti). „Byl regulační. Piráti dlouhodobě prosazují politiku založenou na datech. Už v roce 2015 jsme v Ústí připravili vyhlášku regulující hazard, a dnes jsme na ni navázali. Mrzí mě, že se město navzdory odbornému stanovisku vydalo cestou nulové tolerance, aniž by vědělo, jaké budou dopady tohoto rozhodnutí,“ informoval.

Navrhuje usnesení, které by ukládalo vypracovat analýzu dopadů hazardu v Ústí nad Labem a teprve na jejím základě do půl roku předložit k projednání aktualizaci vyhlášky. Usnesení by zároveň zavazovalo město vynaložit na sociální služby závislým hráčům alespoň pět procent příjmů ze zdanění hazardu a přímo regulovalo herny v nejproblematičtějších lokalitách. „S mým protinávrhem vyhlášky byla odmítnuta i sociální péče pro závislé hráče,“ pokračoval.

Náměstek Vlach to komentoval s tím, že Blažejův návrh vznikl v roce 2015, ale o rok později se změnil zákon. „Mám obavy, že by mohla odporovat zákonu a dostat se do konfliktu s antimonopolním úřadem, to jsme podpořit nemohli. Myslím, že nová vyhláška je přijatelný a srozumitelný kompromis,“ prohlásil.

Naopak se k Blažejovu návrhu přiklonilo i hnutí UFO. „Jen jsme ho předložili trochu upravený. Nás zajímají tvrdá data a fakta, ne jednotlivé výsledky spolků, které pečují o závislé hráče. Chceme podložené informace například o tom, které kriminální činy jsou s hraním spojené. Dokonce narostly příjmy z online hraní, o jejichž zdanění jsme přišli,“ varovala Věra Nechybová s tím, že chybějící příjmy z hazardu nakonec město nahradí sáhnutím do peněženek lidem, kteří v něm žijí.

Její slova o online kasinech v podstatě potvrdil i prezident České komory loterijního průmyslu Stanislav Brunclík, který v pondělí na zasedání vystoupil. „Absolutními zákazy ničeho nedocílíme. Pouze z dnes relativně dobře kontrolovaného prostředí kamenných provozoven hráče necháme odejít do online prostředí. Se současnou úrovní technologií je to velmi snadné," vysvětloval.

Růst obliby internetových kasin podle loterijní profesní komory dokládá i růst daně z hazardních her. To podle veřejně dostupných statistik ministerstva financí ve třetím čtvrtletí 2019 činilo z internetové technické hry necelých 700 milionů korun. Ve stejném období roku 2020 už přes jednu a půl miliardy. Nárůst zřejmě souvisí s pandemií nemoci covid-19.