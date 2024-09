Aktualizujeme

Namísto oblíbené zkratky je potřeba využít náhradní trasu. „Průjezd je veden přes povodňovou komunikaci Přístavní pod železničním mostem směr Trmice,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

close info Zdroj: Se souhlasem města Ústí n. L. zoom_in Zatopená ulice Přístaviště v Ústí nad Labem. Situační plán.

Přístaviště se snažili udržet v suchu během úterka 17. září 2024 prosionální ze stanice Ústí nad Labem a Teplice a dobrovolní hasiči obcí Chuderov, Střekov, Mojříř a Boštěšice. Stoupající hladina Labe ale ztížila odtok řeky Bíliny. Ta se nakonec vylila z koryta, navzdory tomu, že hasiči ucpali kanálové vpusti, z napytlovaného písku postavili protipovodňovou hráz a odčerpali lagunu během dne plovoucím čerpadlem. Informovali jsme o tom zde:

Situaci v místě si lze prohlédnout i online za pomoci webkamery umístěné na Větruši. Zabírá celé údolí Labe od Střekova, přes centrum města okolo Fora do Žižkovy ulice. Sledovat lze například zde:

| Video: Youtube

Provoz v centru města je jinak velmi plynulý. „Musím říci, že po pondělním pekle jsem to čekal i včera, nebo během dneška, ale jde to docela rychle. Hodně pomohlo, když to řídila policie,“ řekl řidič Miroslav ze Střekova. „Včera mne jen nemile zaskočila kolona v Tovární ulici, když jsem jel do Trmic nakoupit do supermarketu. Naštěstí byla jen v jednom pruhu ve směru do Ústí, zpátky jsem jel radši přes Klíši, ale bylo to zbytečné. Než jsem nakoupil, byla v podstatě pryč,“ líčil.

