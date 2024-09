Trasování dopravy:

Most Dr. Edvarda Beneše podle stávajících omezení.

Mariánský most k dispozici pro veškerou dopravu s tím, že bude uzavřen sjezd na centrum na ústecké straně.

Podjezd u kamenolomu bude v provozu až do doby zatopení, následně by byla doprava směrována po Přístavní ulici na okružní křižovatku v Krásném Březně.

Okružní křižovatka v Krásném Březně:

Ve směru na centrum bude upozornění na neprůjezdnost ve směru na Prahu

Individuální doprava směrována přes Krásné Březno

Výstupní ulice:

Byla zprovozněna pro obousměrný provoz

Okružní křižovatka u Lidlu bude zprovozněna pouze pro přímý provoz a odbočení k nákupnímu centru

Přístup ze sídliště Dobětice bude přesměrován do ulic Jizerská a Šumavská

MHD a VHD

Veškeré linky směr Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř a Střekov z centra a do centra budou přesměrovány přes Severní Terasu a ulici Výstupní