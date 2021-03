Rekonstrukce silnic, nákup bývalé trafostanice Spolchemie, kde vznikne depozitář muzea. Přestavba MŠ Kamenná na víceúčelový dům a revitalizace bývalého rektorátu UJEP pro potřeby města. Dále dvacet milionů korun do fondu na rozvoj zoologické zahrady, tři miliony pro participativní rozpočet a další investice. To jsou některé položky rozpočtu Ústí na letošní rok, který schválili zastupitelé.

Silnice Novoveská trpí sesuvy svahů. Místní čekají na rekonstrukci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Celkové výdaje přesáhnou 2,15 miliardy, příjmy 1,82 miliardy korun. Dotace pro městské obvody činí zhruba 146 milionů korun, splátky úvěrů 102 milionů. Vedení města předpokládá i možnosti úvěrování investic v příštím roce, a to ve výši zhruba 100 milionů korun. Do financování rozpočtu jsou zapojené úspory z loňského roku, skladbu ovlivnilo i vládní usnesení o přerozdělování daňových příjmů, které do městské kasy přidalo dalších 15 milionů korun. „Ačkoliv rozpočet vypadá velmi optimisticky, přistupovali jsme k němu s ohledem na situaci velmi obezřetně,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Outlá (PRO! Ústí), která jej předkládala.