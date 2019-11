Takový kolaps v dopravě tu snad ještě nebyl. Ranní zácpy a kolony se táhly z jednoho konce Ústí na druhý. Od Vaňova do Krásného Března, od hřbitova na Kamenném Vrchu k Doběticím. O Setuze a zacpaném dolním Střekovu nemluvě. Automobily se leckde pohybovaly „přískoky“ jako vojáci na bojišti. Důvodem kolapsu byla série dopravních nehod.

Plynulou jízdu narušovali bezohlední řidiči, kteří odmítali či neuměli „zipovat“. Místo toho se co chvíli někdo zastavil tam, kde nemusel. Třeba u příčných pruhů těsně za sjezdem z Mariánského mostu nebo nad křižovatkou na Předmostí. „Těžký kolaps teď, v Neštěmicích to stojí už od svádovského přívozu. Tak to radši berte přes Žežice,“ radil ostatním na Facebooku například Ústečan Petr Spálenka. Další sdíleli snímky kolon i nabouraných vozidel.

Co se vlastně stalo? Podle mluvčí ústeckých policistů Veroniky Hyšplerové způsobilo včerejší dopravní martyrium několik bouraček krátce po sobě. „Na kruhové křižovatce pod Větruší se srazila dvě osobní auta značek Ford a Peugeot,“ popsala.

Místo dopravní nehody bylo průjezdné, jenže o půl hodiny později ho chtěl jeden z řidičů objet, nezvládl řízení a střetl se s kamionem. „Během krátké doby se tu staly dvě dopravní nehody. Obě se obešly bez zranění, provoz však museli dopravní policisté omezit,“ řekla mluvčí.

Tím ovšem výčet špatných zpráv z ústeckých silnic rozhodně nekončil. „Ťukance“ hlásili řidiči na střekovském kruhovém objezdu nebo v Krásném Březně. „Ráno jsme zaznamenali více dopravních nehod, jedna z nich se třeba stala v Krásném Březně v ulici U Pivovarské zahrady,“ doplnila policejní mluvčí.

Úterní ráno podle dopravních expertů poukázalo na největší dopravní problémy krajského města. „Ústí nad Labem nemá žádný obchvat, který by umožnil vyhnout se zacpaným silnicím. Lidé by si to měli uvědomit, měli by se naučit zipovat a jezdit ohleduplně. Ne vždy lze kolonu předjet celou,“ upozornil bývalý severočeský koordinátor BESIP Jan Pechout.

Kolony komplikují práci i záchranářům. Ke včerejším dopoledním nehodám v centru však vyjíždět nemuseli ani v jednom případě. „Bylo to skutečně bez zranění, ale když je město takto ucpané, komplikuje nám to práci. Je velmi důležité, aby řidiči umožnili plynulý průjezd sanitě vytvořením záchranářské uličky. Každá minuta je důležitá,“ poznamenal mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.