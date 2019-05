Loňské hospodaření města Ústí neskončilo ve ztrátě. Naopak, zbylo mu téměř 83 milionů korun. Příjmy rozpočtu minulý rok představovaly 2,121 miliardy a výdaje přesáhly 2,05 miliardy korun.

Vedení města chce přebytečné peníze rozdělit základním a mateřským školám nebo zoo na nutné opravy, chce rovněž investovat do Corsa i Větruše, navýšit sumu na rekonstrukci venkovního bazénu na Klíši a část odložit jako rezervu.

Jak ale vysvětlila ústecká mluvčí Romana Macová, plány ústeckých radních ještě nemají zelenou. Definitivní rozhodnutí, co udělat s volnými miliony, by mělo padnout až 17. června. „V tento den rada předloží závěrečný účet a návrh na rozdělení přebytku ke schválení ústeckým zastupitelům,“ řekla Macová.

Peníze pro školy

V návrhu lze najít opravy střech MŠ Svádov, Zvoneček a ZŠ Mírová, Vojnovičova, výměny podlah v tělocvičnách několika ústeckých základních škol nebo opravu sociálek v ZŠ Rabasova.

Rozpočet sestavila ještě minulá městská rada pod vedením UFO. „Zpracovali jsme ho uvážlivě s pětiprocentní rezervou. Zastupitelé mají možnost rozhodnout, co s přebytkem. Budou mít příležitost prosadit své plány. Každá oblast by si zasluhovala víc peněz – silnice, chodníky, školy, ale každý může investovat jen to, co si může dovolit,“ komentovala bývalá primátorka a současná náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Účet i navrhované rozdělení přebytku projednal finanční výbor. Podobně i zastupitelé KSČM, jejichž kolega Pavel Vodseďálek výboru předsedá.

„Rozdělení peněz jsme podpořili a doporučili zastupitelstvu přijmout návrh v předložené podobě,“ řekl Vodseďálek.

Opozice ale upozorňuje, že „porcování medvěda“ by mělo proběhnout spíše na základě dlouhodobých plánů nutných investic a jejich návratnosti. Myslí si to například zastupitel Pirátů Lukáš Blažej (PRO! Ústí). „Když ho nemáme, tak nemůžeme správně investovat. Vedení peníze vkládá tam, kde je nejvíc voličů, ne podle toho, kde to je nejvíc potřeba. Podceňuje údržbu silnic i zeleně. Také by mohlo splatit nějaké dluhy,“ poznamenal.

Oproti roku 2004, kdy činil 1,2 miliardy korun, je městský rozpočet z minulého roku téměř dvojnásobný. Pro ilustraci, za loňské ústecké peníze by bylo možné postavit velkou moderní továrnu s příslušenstvím či zrestaurovat 20 zdevastovaných barokních zámků. Podobně i v minulých letech hospodařilo Ústí s přebytkem. Mohlo tak vyčlenit finance na rekonstrukci plaveckého areálu na Klíši, na přepážkové centrum nebo velkoplošné opravy komunikací a další.