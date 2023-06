Město tu chce dle jeho slov zabezpečit přechody, kde se v minulosti staly smrtelné nehody a zároveň odstranit nepřehledný úsek, kde parkují auta ve dvou řadách. „To jsou naše záměry. V neposlední řadě je chodník ve Svádově, chceme pokračovat v jeho prodloužení. Něco bude hotové letos a většina příští rok,“ informoval primátor Nedvědický.

VIDEO: Makaci na večeři nedorazili, děčínská zoo na ně nachystala past

Nové přechody za dotaci z Nadace ČEZ vzniknou ve Stříbrnické ulici na Severní Terase, dále na Střekově na Novosedlickém náměstí, v Seifertově ulici v Neštěmicích, a poslední ve Velké Hradební, v centru města. Podle specialisty na bezpečnost v dopravě a bývalého koordinátora BESIP pro Ústecký kraj Jana Pechouta má budování přechodů jistá pravidla. „Musejí být podle nové normy, což právě ty Oranžové přechody od ČEZ samozřejmě jsou. Mezi výrazné prvky patří takzvaná světelná závora. To znamená, že přechod jednak musí být osvětlen a jednak jinou barvou než okolní silnice, aby řidič viděl, že se blíží k přechodu pro chodce. Dalším výrazným prvkem jsou ostrůvky uprostřed přechodu,“ přiblížil.

Opravíte a natřete lavičku, vyčistíte koš. Dostanete za to třeba lístky do zoo

Nadační finance jsou určené právě k nasvícení nových Oranžových přechodů v Ústí nad Labem. Ve Stříbrnické ulici bude k této dotaci připočtena předpokládaná spoluúčast města 95 tisíc korun. V ulici Seifertova 65 tisíc. Na Novosedlickém náměstí 125 tisíc, stejně jako ve Velké Hradební ulici. Podle mluvčího Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Oty Schneppa na nasvícení poskytuje nadace maximálně 120 tisíc korun, ostatní výdaje spojené s úpravami stávajících nebo vybudováním zcela nových přechodů jdou už na vrub žadatele. „Na začátku letošního roku již napříč Českou republikou fungovalo 215 Oranžových přechodů za bezmála 32,2 milionu korun. Další jsou pochopitelně i letos v přípravě. Od roku 2013 Nadace ČEZ v Ústeckém kraji podpořila 34 projektů, přičemž někde dokázali prostřednictvím jednoho grantu nasvítit i více přechodů najednou,“ vysvětlil.

Co se nových přechodů týká, specialista Pechout by se přimlouval za vybudování alespoň jednoho ve Všebořické ulici. Jeden tam je u výrobny lahůdek Dorant a další až daleko dole směrem k Rondelu. „Je tam takové hluché místo a lidé přecházejí tam, co přechod není. Nikdo nepůjde tak daleko, aby přešel na druhou stranu. Někdy to trvá až sedm, osm minut, než se jim to podaří. Aut tu jezdí fakt hodně. Také by nebyla od věci nějaká nová pasportizace přechodů a obnova jejich značení, zrovna v Sociální péči u některých pomalu nepoznáte, že to je přechod. Stejně tak matoucí jsou v bočních ulicích místa, která vypadají jako přechody, nebo vyhrazená pro přecházení, a přitom to tak není,“ vypočítával Pechout.

Rockové pecky, jak je neznáte. Prime Orchestra bavil kulturák v Ústí nad Labem

Za pravdu mu dávají i místní lidé. „Když posílám kluka do krámu pro pečivo, vždycky mu připomínám, aby se pořádně rozhlédl a radši si zašel na přechod. Opravdu, ten provoz je o ústa, další přechody by to chtělo. Nadchod bych zbořil, je zničený a nikdo tudy snad ani nechodí,“ dodal jeden z místních Martin Žižka.

Mohlo by vás zajímat: Poslední rozloučení s fotografem Petrem Berounským proběhne v pátek



Zdroj: Pigula Topi